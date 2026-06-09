İdeal Mikroklimanın Seçimi Sıkıca sarılan taze salatalıklar, buzdolabının sebzelik çekmecesinin içinde yer alan özel bir sebze saklama kabında konumlandırılmalıdır. Uzmanların tercih ettiği bu özel saklama kaplarının bünyesinde yer alan karbon filtresi ve yükseltilmiş sepet tasarımı, sebzelerin etrafında harika bir hava akışı sağlar. Eğer bu tarz profesyonel bir kap yerine tekrar kapatılabilir plastik poşet kullanılacaksa, kurulanmış salatalıkların her biri önce ayrı ayrı kağıt havluya sarılmalı ve ardından poşete yerleştirilmelidir. Hava akışını ve nem dengesini bu şekilde kontrol altında tutmak, sebzenin pörsümesini doğrudan optimize eden son derece etkili bir yöntemdir. Doğru yerleşim planı, tepsideki veya salatadaki çıtırlığın temel altyapısını inşa eder.