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#1
Foto - Meğer sanıldığından kolaymış: İşte salatalıkların çürümesini engelleyen yöntem!

Salatalıkları yaz sıcağında her zaman taze, kütür kütür ve sulu saklamak çoğu zaman mümkün olmuyor. Salatalığı yumuşamadan, eritmeden ve çürütmeden saklamanın basit bir yolu bulunuyor. Doğru ambalajlama materyallerinden buzdolabının içindeki mikroklimayı yönetmeye kadar her adımı titizlikle uygulamak, salatalıkların kendi öz suyunu korurken yumuşamasını önleyen saklama tüyosu sunuyor.

#2
Foto - Meğer sanıldığından kolaymış: İşte salatalıkların çürümesini engelleyen yöntem!

Nem Kaybını Ve Çürümeyi Önlemek İçin Sıkıca Sarın Salatalıkların o hayran bırakan çıtır yapısını korumak için ilk olarak nem kaybı ile çürüme arasındaki o hassas dengeyi doğru yönetmektir. Satın alınan ya da sabahın erken saatlerinde bahçeden toplanan bütün salatalıklar nemli ise tamamen kurulanmalıdır. Kurutma işleminin ardından bozulmayı yavaşlatmak amacıyla salatalıkların plastik veya balmumu sargıyla sıkıca sarılarak hava geçirmez bir ikinci kabuk oluşturun. İnce kabuklu salatalıkların paketleme mantığına dayanan bu yöntem, su açısından son derece zengin olan sebzenin nem dengesini bütünüyle koruma altına alır.

#3
Foto - Meğer sanıldığından kolaymış: İşte salatalıkların çürümesini engelleyen yöntem!

Olgunlaşan Sebze Ve Meyvelerden Salınan Gazdan Koruyun Salatalıkları plastik veya balmumu sarg��larla çepeçevre sarmanın nedeni buzdolabındaki diğer bitkisel komşulardan kaynaklanır. Salatalıklar, olgunlaşma sürecinde yakınlarında bulunan diğer meyve ve sebzelerden havaya salınan etilen gazına karşı son derece yüksek bir hassasiyete sahiptir. Eğer etrafında koruyucu bir kalkan yoksa, bu görünmez gaza maruz kalan salatalıklar saniyeler içinde sararmaya ve yumuşamaya başlayarak tazeliğini bütünüyle kaybeder. Malzemeleri tek tek sıkıca kaplamak, bu gaz geçişini tamamen sıfırlayarak dışarıdan gelecek olumsuz etkileri engeller. Bu sayede sebzenin iç yapısı, buzdolabı rafında kaldığı süre boyunca korunmuş olur.

#4
Foto - Meğer sanıldığından kolaymış: İşte salatalıkların çürümesini engelleyen yöntem!

İdeal Mikroklimanın Seçimi Sıkıca sarılan taze salatalıklar, buzdolabının sebzelik çekmecesinin içinde yer alan özel bir sebze saklama kabında konumlandırılmalıdır. Uzmanların tercih ettiği bu özel saklama kaplarının bünyesinde yer alan karbon filtresi ve yükseltilmiş sepet tasarımı, sebzelerin etrafında harika bir hava akışı sağlar. Eğer bu tarz profesyonel bir kap yerine tekrar kapatılabilir plastik poşet kullanılacaksa, kurulanmış salatalıkların her biri önce ayrı ayrı kağıt havluya sarılmalı ve ardından poşete yerleştirilmelidir. Hava akışını ve nem dengesini bu şekilde kontrol altında tutmak, sebzenin pörsümesini doğrudan optimize eden son derece etkili bir yöntemdir. Doğru yerleşim planı, tepsideki veya salatadaki çıtırlığın temel altyapısını inşa eder.

#5
Foto - Meğer sanıldığından kolaymış: İşte salatalıkların çürümesini engelleyen yöntem!

Donma Tehlikesinden Uzak Tutun Salatalıkların yerleşiminde yapılan en büyük hatalardan biri, onları soğuk hava sirkülasyonunun en yoğun olduğu buzdolabının arka tarafına koymaktır. Salatalıklar, karpuzu bile geride bırakan yüzde 96'lık devasa su oranıyla bilinen ve iç kısmı dış ortamından 20 dereceye kadar daha serin olabilen narin meyvelerdir. Çok düşük sıcaklıklara maruz kaldıklarında içlerindeki bu yoğun su hücreleri hızla donar ve kristalleşerek sebzenin dokusunu bütünüyle eritip yumuşatır. Salatalıkların dondurulmaması ve buzdolabının arkasından uzak tutulması, çıtırlığı korumanın yoludur.

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