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Meğer bu meyve adeta melatonin deposu... Binlerce yıldır dallarından şifa saçıyor: Bunu alanın zararı olmaz
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Meğer bu meyve adeta melatonin deposu... Binlerce yıldır dallarından şifa saçıyor: Bunu alanın zararı olmaz

Tezgahlardaki yerini alan kiraz, yalnızca lezzetiyle değil sağlık üzerindeki olumlu etkisi dikkat çekiyor. Düşük kalorili yapısı, zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde meyveler arasında yer alan kirazın bağışıklık sisteminden kalp sağlığına kadar birçok alanda kısa sürede destekleyici rol üstlendiği belirtiliyor. Şifa saçan kirazın hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı savaş verdiği ifade ediliyor...

#1
Foto - Meğer bu meyve adeta melatonin deposu... Binlerce yıldır dallarından şifa saçıyor: Bunu alanın zararı olmaz

Yaz aylarıyla birlikte Mor ya da yeşil meyvelere ilgi artarken, uzmanlardan kalp hastalarına uyarı geldi. Uzmanlara göre kiraz, içerdiği C vitamini, lif, potasyum, kalsiyum ve antioksidan bileşenler sayesinde vücudun savunma sistemini güçlendirirken, iltihaplanmanın azaltılmasına da katkı sağlayabiliyor. Özellikle antosiyanin adı verilen doğal pigmentler sayesinde güçlü bir antioksidan kaynağı olan kirazın hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruduğu ifade ediliyor.

#2
Foto - Meğer bu meyve adeta melatonin deposu... Binlerce yıldır dallarından şifa saçıyor: Bunu alanın zararı olmaz

ŞİFA SAÇAN MEYVE! Mor, ve yeşil çeşitleriyle sofralarda yer bulan kirazın en dikkat çeken özelliklerinden biri kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumlu etkileri olarak gösteriliyor. Potasyum açısından zengin olan meyve, tansiyonun dengelenmesine yardımcı olurken, damar sağlığının korunmasına da katkı sağlıyor. Uzmanlar ayrıca kirazın düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinin daha kontrollü yükselmesine yardımcı olduğunu, bu nedenle diyabet hastalarının da doktor kontrolünde uygun porsiyonlarda tüketebileceğini belirtiyor. Kirazın içerdiği doğal melatonin sayesinde uyku düzenine katkı sağlayabileceği de ifade ediliyor. Melatonin hormonunun uyku döngüsünü düzenlemede önemli rol oynadığı bilinirken, düzenli kiraz tüketiminin uyku kalitesini destekleyebileceği değerlendiriliyor.

#3
Foto - Meğer bu meyve adeta melatonin deposu... Binlerce yıldır dallarından şifa saçıyor: Bunu alanın zararı olmaz

Araştırmalar, kiraz ve kiraz suyunun yoğun egzersiz sonrası oluşan kas ağrılarının hafiflemesine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Antioksidan ve iltihap önleyici özellikleri sayesinde kasların toparlanma sürecine destek olan kiraz, sporcuların beslenme programlarında da sıkça yer alıyor. Ayrıca gut hastalığıyla mücadele eden kişiler için de kirazın dikkat çekici faydalar sunduğu belirtiliyor. Bazı araştırmalar, düzenli kiraz tüketiminin ürik asit seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olabileceğini ve gut ataklarının sıklığını azaltabileceğini ortaya koyuyor.

#4
Foto - Meğer bu meyve adeta melatonin deposu... Binlerce yıldır dallarından şifa saçıyor: Bunu alanın zararı olmaz

Her ne kadar sağlık açısından birçok fayda sunsa da kirazın aşırı tüketilmesi bazı olumsuz etkileri de beraberinde getirebiliyor. Uzmanlar özellikle yüksek lif içeriği nedeniyle fazla miktarda kiraz tüketiminin bağırsak hareketlerini artırabileceğini belirtiyor. Bu durumun gaz, şişkinlik, karın ağrısı ve ishal gibi sindirim sistemi şikâyetlerine neden olabileceği ifade ediliyor. Özellikle irritabl bağırsak sendromu (IBS) veya fruktoz hassasiyeti bulunan kişilerin tüketim miktarına dikkat etmeleri öneriliyor. Bazı bireylerde kiraza karşı alerjik reaksiyonların da görülebileceğini belirten uzmanlar, özellikle huş ağacı poleni alerjisi bulunan kişilerde çapraz reaksiyon nedeniyle kiraz tüketiminin kaşıntı, ağızda yanma veya alerjik belirtilere yol açabileceğini vurguluyor. Beslenme uzmanları, kirazın dengeli ve ölçülü tüketildiğinde yaz aylarının en faydalı meyvelerinden biri olduğunu belirtiyor. Antioksidan içeriği, vitaminleri ve mineral zenginliği sayesinde sağlıklı beslenme programlarında önemli bir yer tutan kirazın, aşırıya kaçılmadan tüketilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yaz mevsiminde hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu katkılarla öne çıkan kiraz, uzmanlara göre doğru miktarda tüketildiğinde vücudun ihtiyaç duyduğu birçok önemli besin öğesini doğal yollardan karşılamaya yardımcı oluyor. Editör notu: Melatonin, beyindeki epifiz bezi tarafından doğal olarak salgılanan ve vücudun sirkadiyen ritmini (uyku-uyanıklık döngüsünü) düzenleyen bir hormondur. "Uyku hormonu" veya "karanlık hormonu" olarak da bilinir.

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