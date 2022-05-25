2022-05-25 15:40:05 Maymun çiçeği virüsü aşısı var mı? Imvanex nedir? Imvanex aşısı yan etkileri neler?
Başta Avrupa olmak üzere 21 ülkede şuana kadar 237 vaka tespit edilen maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ederken, maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de görülüp görülmediği de merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de maymun çiçeği vakası olmadığını söyledi. Almanya, çiçek hastalığı tedavisi için kullanılan Imvanex aşısı için 400 bin dozluk aşı siparişi verdi. Peki Imvanex aşısı nedir? Imvanex aşısı yan etkileri neler?