Maymun çiçeği virüsü aşısı var mı? Imvanex nedir? Imvanex aşısı yan etkileri neler?

İmvanex nasıl kullanılır? Imvanex, deri altına, tercihen üst kola enjeksiyon için bir süspansiyon halinde mevcuttur. Daha önce çiçek hastalığına karşı aşılanmamış kişilere iki adet 0,5 ml'lik doz verilmeli ve ikinci doz ilkinden en az 28 gün sonra verilmelidir. Daha önce çiçek aşısı olmuş kişilerde bir rapel doz gerekli görülüyorsa, bağışıklık sistemi (vücudun doğal savunması) zayıflamış ve iki rapel doz alması gereken hastalar dışında 0,5 ml'lik tek doz verilmelidir. ikincisi, ilkinden en az 28 gün sonra verilir. Aşı sadece reçete ile alınabilir.