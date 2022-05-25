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Sağlık
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Maymun çiçeği virüsü aşısı var mı? Imvanex nedir? Imvanex aşısı yan etkileri neler?

2022-05-25 15:40:05
Maymun çiçeği virüsü aşısı var mı? Imvanex nedir? Imvanex aşısı yan etkileri neler?

Başta Avrupa olmak üzere 21 ülkede şuana kadar 237 vaka tespit edilen maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ederken, maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de görülüp görülmediği de merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de maymun çiçeği vakası olmadığını söyledi. Almanya, çiçek hastalığı tedavisi için kullanılan Imvanex aşısı için 400 bin dozluk aşı siparişi verdi. Peki Imvanex aşısı nedir? Imvanex aşısı yan etkileri neler?

#1
Foto - Koronavirüsün ardından dünyanın yeni kabusu maymun çiçeği virüsü... Avrupa ülkeleri baştaolmak üzere şu ana kadar 21 ülkede maymun çiçeği virüsü görüldü. Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,

Koronavirüsün ardından dünyanın yeni kabusu maymun çiçeği virüsü... Avrupa ülkeleri baştaolmak üzere şu ana kadar 21 ülkede maymun çiçeği virüsü görüldü. Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bizde maymun çiçeği vakası görülmedi. Olduğunda açıklarız" dedi.

#2
Foto - Imvanex nedir? Almanya, çiçek hastalığı tedavisi için kullanılan ancak maymun çiçeği virüsüne karşı da etkin olan Imvanex aşısı için 400 bin dozluk bir sipariş verdiğini açıkladı. Avrupa Komisyonu, 31 Temmuz 2013 tarihinde Imvanex için Avrupa Birliği genelinde geçerli bir pazarlama izni vermişti.

Imvanex nedir? Almanya, çiçek hastalığı tedavisi için kullanılan ancak maymun çiçeği virüsüne karşı da etkin olan Imvanex aşısı için 400 bin dozluk bir sipariş verdiğini açıkladı. Avrupa Komisyonu, 31 Temmuz 2013 tarihinde Imvanex için Avrupa Birliği genelinde geçerli bir pazarlama izni vermişti.

#3
Foto - Imvanex, yetişkinlerde çiçek hastalığına karşı koruma sağlamak için kullanılan bir aşıdır. Çiçek hastalığı virüsü ile ilgili olan 'vaccinia' adı verilen aşı virüsünün canlı değiştirilmiş bir formunu içerir. Çiçek hastalığının bilinen son vakasının 1977 yılında ortaya çıkması ile 1980 yılında resmen eradike edildiği ilan edilmiştir. Bu aşı, resmi öneriler doğrultusunda çiçek hastalığından korunmanın gerekli görüldüğü durumlarda kullanılacaktır.

Imvanex, yetişkinlerde çiçek hastalığına karşı koruma sağlamak için kullanılan bir aşıdır. Çiçek hastalığı virüsü ile ilgili olan 'vaccinia' adı verilen aşı virüsünün canlı değiştirilmiş bir formunu içerir. Çiçek hastalığının bilinen son vakasının 1977 yılında ortaya çıkması ile 1980 yılında resmen eradike edildiği ilan edilmiştir. Bu aşı, resmi öneriler doğrultusunda çiçek hastalığından korunmanın gerekli görüldüğü durumlarda kullanılacaktır.

#4
Foto - İmvanex nasıl kullanılır? Imvanex, deri altına, tercihen üst kola enjeksiyon için bir süspansiyon halinde mevcuttur. Daha önce çiçek hastalığına karşı aşılanmamış kişilere iki adet 0,5 ml'lik doz verilmeli ve ikinci doz ilkinden en az 28 gün sonra verilmelidir. Daha önce çiçek aşısı olmuş kişilerde bir rapel doz gerekli görülüyorsa, bağışıklık sistemi (vücudun doğal savunması) zayıflamış ve iki rapel doz alması gereken hastalar dışında 0,5 ml'lik tek doz verilmelidir. ikincisi, ilkinden en az 28 gün sonra verilir. Aşı sadece reçete ile alınabilir.

İmvanex nasıl kullanılır? Imvanex, deri altına, tercihen üst kola enjeksiyon için bir süspansiyon halinde mevcuttur. Daha önce çiçek hastalığına karşı aşılanmamış kişilere iki adet 0,5 ml'lik doz verilmeli ve ikinci doz ilkinden en az 28 gün sonra verilmelidir. Daha önce çiçek aşısı olmuş kişilerde bir rapel doz gerekli görülüyorsa, bağışıklık sistemi (vücudun doğal savunması) zayıflamış ve iki rapel doz alması gereken hastalar dışında 0,5 ml'lik tek doz verilmelidir. ikincisi, ilkinden en az 28 gün sonra verilir. Aşı sadece reçete ile alınabilir.

#5
Foto - Imvanex nasıl çalışır? Aşılar, bağışıklık sistemine bir hastalığa karşı kendini nasıl savunacağını 'öğreterek' çalışır. Bir kişiye aşı verildiğinde, bağışıklık sistemi aşıdaki virüsü 'yabancı' olarak tanır ve onlara karşı antikor yapar. Kişi tekrar bu veya benzeri bir virüse maruz kaldığında, bu antikorlar bağışıklık sisteminin diğer bileşenleri ile birlikte virüsleri öldürebilecek ve hastalığa karşı korunmaya yardımcı olacaktır.

Imvanex nasıl çalışır? Aşılar, bağışıklık sistemine bir hastalığa karşı kendini nasıl savunacağını 'öğreterek' çalışır. Bir kişiye aşı verildiğinde, bağışıklık sistemi aşıdaki virüsü 'yabancı' olarak tanır ve onlara karşı antikor yapar. Kişi tekrar bu veya benzeri bir virüse maruz kaldığında, bu antikorlar bağışıklık sisteminin diğer bileşenleri ile birlikte virüsleri öldürebilecek ve hastalığa karşı korunmaya yardımcı olacaktır.

#6
Foto - Imvanex, vaccinia adı verilen, insanlarda hastalığa neden olmayan ve insan hücrelerinde çoğalamayan (üremeyen) aşı virüsünün modifiye edilmiş bir formunu içerir. Çiçek hastalığı virüsüne benzerlikleri nedeniyle bu virüse karşı üretilen antikorların da çiçek hastalığına karşı koruma sağlaması beklenir. Çiçek hastalığını yok etme kampanyasında aşı virüsü içeren aşılar etkili bir şekilde kullanıldı.

Imvanex, vaccinia adı verilen, insanlarda hastalığa neden olmayan ve insan hücrelerinde çoğalamayan (üremeyen) aşı virüsünün modifiye edilmiş bir formunu içerir. Çiçek hastalığı virüsüne benzerlikleri nedeniyle bu virüse karşı üretilen antikorların da çiçek hastalığına karşı koruma sağlaması beklenir. Çiçek hastalığını yok etme kampanyasında aşı virüsü içeren aşılar etkili bir şekilde kullanıldı.

#7
Foto - Imvanex yan etkileri nelerdir? Imvanex'in (10 kişiden 1'inden fazlasını etkileyebilen) en yaygın yan etkileri baş ağrısı, mide bulantısı, miyalji (kas ağrısı), yorgunluk ve enjeksiyon bölgesi reaksiyonlarıdır (ağrı, kızarıklık, şişme, sertleşme ve kaşıntı). Imvanex, etkin maddeye veya tavuk proteini, benzonaz ve gentamisin gibi eser düzeyde bulunan maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) hastalarda kullanılmamalıdır.

Imvanex yan etkileri nelerdir? Imvanex'in (10 kişiden 1'inden fazlasını etkileyebilen) en yaygın yan etkileri baş ağrısı, mide bulantısı, miyalji (kas ağrısı), yorgunluk ve enjeksiyon bölgesi reaksiyonlarıdır (ağrı, kızarıklık, şişme, sertleşme ve kaşıntı). Imvanex, etkin maddeye veya tavuk proteini, benzonaz ve gentamisin gibi eser düzeyde bulunan maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) hastalarda kullanılmamalıdır.

#8
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#10
Foto - İngiltere, İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika, İtalya, İsveç, İsviçre, Kanada, ABD ve İsrail, Çekya, Slovenya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde maymun çiçeği vakaları görüldü.

İngiltere, İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika, İtalya, İsveç, İsviçre, Kanada, ABD ve İsrail, Çekya, Slovenya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde maymun çiçeği vakaları görüldü.

#11
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