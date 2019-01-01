Mavi derinliklerinin büyüleyen güzelliği: Kaş
Antalya'nın en büyük yüzölçümüne sahip 4. ilçesi olan Kaş, tarihi Likya Yolu ile Karia Yolu'nun kesişim noktasında bulunmaktadır.
Bu özelliği sayesinde belde tarihi açıdan önemli bir konuma sahiptir. Kaş'ın bilinen en eski adı Habesos olup bilinen en eski tarihi ise MÖ 2000 yıllarına kadar dayanmaktadır.
Antalya ve Fethiye körfezi arasındaki yarımada "Teke Yarımadası" olarak bilinmektedir. Kaş beldesi de bu yarımadanın içerisinde yer almaktadır.
Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgede yaz mevsimleri sıcak ve kurak, kış mevsimleri ise serin ve yağışlı geçer.
Fakat bu iklim özellikleri deniz seviyesinden 700 metre yüksekliğe kadar geçerlidir. 700 metreden sonra karasal iklim özellikleriş hakim olmaya başlar.
Bunun sebebi denize paralel uzanan yüksek dağlara buralarda çokça rastlanmasıdır.
Kaş'ın yerleşik nüfusunun yüzde 50'sinden fazlası ilçenin kırsal kesiminde yaşamaktadır.
Kırsal bölgelerde ise tarım açısından verimli olan Toros Dağları'nın etekleri Gömbe Yaylası ve Kasaba Ovası gibi alanlar özellikle tercih edilen bölgelerdir.
Geri kalan nüfus ise şehir merkezinde yaşamaktadır.
Yeşilköy, Ova ve Kınık civarında seracılık ve zeytincilik, yaylalarda nar ve elma üretimi, kıyı kesimlerinde ise balıkçılık ve tuzim bölge halkının temel geçim kaynağıdır.
Kaş deniz kıyısında yer alan konumu ve 70 kilometrelik sahil uzunluğu ile deniz turizmi için çok önemli bir noktada yer almaktadır.
Bölgede denize girme ve tekne turlarının yanı sıra dalış sporları aktiviteleri çokça yaygındır.
Kaş bölgesi Türkiye'nin en iyi dalış noktası olma özelliğini elinde bulundurmaktadır.
Bunun yanında belde dağlık yapısı sebebiyle paraşütçüler için de oldukça uygun bir noktadır.
Kaş ilçesinde en yakın havalimanı Muğla'nın Dalaman ilçesinde yer almakta olup, oradan Kaş'a kara yolu ile ulaşım mesafesi 150 kilometredir.
Dalaman Havalimanı'na alternatif ise Antalya Havalimanı'dır.
Buradan ilçeye kara yolu mesafesi 200 kilometrenin üzerindedir.
İlçenin İstanbul'dan kara yolu ile mesafesi yaklaşık 850 kilometre olup, tahminen 10 saat sürmektedir.
Ankara'dan ise yaklaşık 680 kilometre olup tahminen 8-9 saat sürmektedir. İzmir'den Kaş'a karayolu ile yaklaşık 430 kilometre mesafe ve 5-6 saatlik bir yolculukla ulaşılabilir.
Kaş beldesi, antik kentleri, tarihi yolları, doğa harikası plajları, kanyonları, şelaleri ile doğaya ve spora doyacağınız bir tatil imkanı sunmaktadır.