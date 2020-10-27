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Manzara giderek kötüleşiyor! İşte İstanbul’un ilçe ilçe güncel koronavirüs haritası...

2020-10-27 08:01:06
Manzara giderek kötüleşiyor! İşte İstanbul’un ilçe ilçe güncel koronavirüs haritası...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada "İstanbul'da vaka sayıları, Türkiye genelindeki toplam vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az iki kat endişe vericidir. Risk, mevsim şartları sebebiyle giderek artacaktır." dedi. Bakan Koca, "Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir." ifadelerini kullandı. Bakan Koca'nın korkutan açıklamasından sonra İstanbul'un ilçelerindeki son durum merak edildi. İşte İstanbul’un ilçe ilçe güncel koronavirüs haritası...

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Foto - ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY

#2
Foto - ATAŞEHİR

ATAŞEHİR

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Foto - AVCILAR

AVCILAR

#4
Foto - BAĞCILAR

BAĞCILAR

#5
Foto - BAHÇELİEVLER

BAHÇELİEVLER

#6
Foto - BAKIRKÖY

BAKIRKÖY

#7
Foto - BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR

#8
Foto - BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA

#9
Foto - BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ

#10
Foto - BEYKOZ

BEYKOZ

#11
Foto - BEYOĞLU

BEYOĞLU

#12
Foto - BÜYÜKÇEKMECE

BÜYÜKÇEKMECE

#13
Foto - ÇATALCA

ÇATALCA

#14
Foto - ESENLER

ESENLER

#15
Foto - ESENYURT

ESENYURT

#16
Foto - EYÜPSULTAN

EYÜPSULTAN

#17
Foto - FATİH

FATİH

#18
Foto - GAZİOSMANPAŞA

GAZİOSMANPAŞA

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Foto - GÜNGÖREN

GÜNGÖREN

#20
Foto - KADIKÖY

KADIKÖY

#21
Foto - KAĞITHANE

KAĞITHANE

#22
Foto - KARTAL

KARTAL

#23
Foto - KÜÇÜKÇEKMECE

KÜÇÜKÇEKMECE

#24
Foto - MALTEPE

MALTEPE

#25
Foto - PENDİK

PENDİK

#26
Foto - SANCAKTEPE

SANCAKTEPE

#27
Foto - SARIYER

SARIYER

#28
Foto - SİLİVRİ

SİLİVRİ

#29
Foto - SULTANBEYLİ

SULTANBEYLİ

#30
Foto - SULTANGAZİ

SULTANGAZİ

#31
Foto - ŞİLE

ŞİLE

#32
Foto - ŞİŞLİ

ŞİŞLİ

#33
Foto - TUZLA

TUZLA

#34
Foto - ÜMRANİYE

ÜMRANİYE

#35
Foto - ÜSKÜDAR

ÜSKÜDAR

#36
Foto - ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU

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