2020-10-27 08:01:06 Manzara giderek kötüleşiyor! İşte İstanbul’un ilçe ilçe güncel koronavirüs haritası...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada "İstanbul'da vaka sayıları, Türkiye genelindeki toplam vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az iki kat endişe vericidir. Risk, mevsim şartları sebebiyle giderek artacaktır." dedi. Bakan Koca, "Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir." ifadelerini kullandı. Bakan Koca'nın korkutan açıklamasından sonra İstanbul'un ilçelerindeki son durum merak edildi. İşte İstanbul’un ilçe ilçe güncel koronavirüs haritası...