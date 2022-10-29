Makedonya'daki Osmanlı eseri göz dolduruyor

Saat kulesinin kubbesi, Orta Çağ Rus mimarisine benzetilmesi sebebiyle farklı mimari özellik taşıyor. Kulenin girişinden saatlerin bulunduğu en üstteki bölüme kadar 105 basamak yer alıyor. Saat kulesi ile Sultan Murad Camisi'nin bulunduğu külliye, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) restore edildi. Osmanlı döneminde Balkanlar'da inşasına 16. yüzyılda başlanan saat kuleleri, çoğunlukla şehir meydanları ve tepeler gibi farklı konumlarda yer alıyor. Kuzey Makedonya'da Osmanlı döneminde yaklaşık 20 saat kulesi inşa edildiği belirtiliyor, bunlardan en az 12'si mevcudiyetini koruyor.