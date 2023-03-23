Maden ocağında ilk sahur: Yerin metrelerce altında kömür kazan madenciler sahur yaptı

"Öncelikle Müslüman Alemi'nin Ramazan Ayı mübarek olsun. Sahurumuzu yaptık. Allah'a çok şükür. Ailemizden ayrıyız ama burada bir aileyiz. Arkadaşlarla beraber sahurumuzu yapmak bu sene ocakta nasip oldu. Bu bizim bir ekmek kavgamız. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını buradan çıkarıyoruz. Çalışmak zorundayız. Arkadaşlarımızla hep birlikteyiz. Sevincimizi de üzüntümüzü de hep beraber yaşıyoruz. Ailemizden fazla arkadaşlarımızı görüyoruz. Allah ne verdiyse soframızı kurduk. Yemek yedik. Sıcak yemeği ocakta bulamıyoruz. Getirsek de soğuyor yiyemiyoruz. Hazır gıdalarla sahur oluyor. Allah bir kolaylığını veriyor. Ben 14 senedir hiç orucu bırakmadım. Gündüz de olsa gece de olsa orucumuzu tuttuk." Ailelerinden uzakta Ramazan Ayı'nı karşılayan maden işçileri, sahur yemeğinin ardından yeniden üretime devam etti.