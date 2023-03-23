Maden ocağında ilk sahur: Yerin metrelerce altında kömür kazan madenciler sahur yaptı

Maden ocağında beş yıldan bu yana vardiya mühendisliği yapan 35 yaşındaki Murathan Öztürk, sahur yemeğinin ardından işçilerle birlikte dua etti. Bu yıl da sahuru maden ocağında yaptıklarını anlatan Öztürk, "Bahadır Kardeşler Madencilik Şirketi'nde vardiya amiri olarak görev yapıyorum. Çok şükür bu yıl Ramazan Ayı'na maden ocağında girmek nasip oldu. Tabii ailemizden uzaktayız. Biraz buruk bir sevinç yaşıyoruz ama burada da arkadaşlarımızla beraber bir aile gibiyiz. Arkadaşlarımızla beraber sofra kuruyoruz. Çok şükür. Sahurumuzu yapıyoruz. Domates, soğan, peynir, zeytin, salatalık, ekmek, meşrubatımız vardı. Sahurdan sonra duamızı yaptık. Şimdi arkadaşlarla herkes kendi görev yerine geçecek. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi.