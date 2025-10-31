Haber Merkezi Giriş Tarihi: LPG’li mi yoksa elektrikli mi? En ekonomik araç belli oldu
Artan akaryakıt fiyatları, sürücüleri LPG’li ya da elektrikli araç tercihine yöneltiyor. Dönüşüm maliyetinin düşük olması nedeniyle LPG hâlâ yaygın ve pratik bir seçenek olarak öne çıkarken, elektrikli araçlar bakım kolaylığı ve düşük enerji giderleriyle uzun vadede daha ekonomik bir alternatif sunuyor. Ancak en uygun tercih, sürücünün kullanım alışkanlıkları ile bulunduğu bölgedeki şarj altyapısının durumuna göre değişiyor.