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İslam
Listeleri terörislerle doldurdular! İşte Zillet İttifakı'nın terörle bağlantılı adayları
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK ile doğrudan bağlantılı 325 ismin CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden belediye meclis üyesi adaylığına gösterildiğini açıklamıştı. İşte o isimler...
(ahaber)
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