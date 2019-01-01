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Listeleri terörislerle doldurdular! İşte Zillet İttifakı'nın terörle bağlantılı adayları

  • İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK ile doğrudan bağlantılı 325 ismin CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden belediye meclis üyesi adaylığına gösterildiğini açıklamıştı. İşte o isimler...

  • (ahaber)

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