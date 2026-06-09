LGBT destekçisi sözde şarkıcı fena çuvalladı! Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz’den şaşkına çeviren çıkış
Gençliği zehirleyen akımların ve sapkın LGBT propagandalarının ön saflarında yer alan sözde sanatçı Mabel Matiz (Fatih Karaca), bu kez de zehir batağında yakayı ele verdi. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli makamlarca saç ve idrar örnekleri incelenen Matiz’in test sonuçları, adeta maskesini düşürdü. Resmi raporlarda, sapkın figürün uyuşturucu madde kullandığı tescillendi.