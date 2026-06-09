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LGBT destekçisi sözde şarkıcı fena çuvalladı! Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz’den şaşkına çeviren çıkış
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LGBT destekçisi sözde şarkıcı fena çuvalladı! Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz’den şaşkına çeviren çıkış

Gençliği zehirleyen akımların ve sapkın LGBT propagandalarının ön saflarında yer alan sözde sanatçı Mabel Matiz (Fatih Karaca), bu kez de zehir batağında yakayı ele verdi. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli makamlarca saç ve idrar örnekleri incelenen Matiz’in test sonuçları, adeta maskesini düşürdü. Resmi raporlarda, sapkın figürün uyuşturucu madde kullandığı tescillendi.

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#1
Foto - LGBT destekçisi sözde şarkıcı fena çuvalladı! Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz’den şaşkına çeviren çıkış

Adli Tıp Kurumu’nun kapı gibi "pozitif" raporunun ardından ne yapacağını şaşıran 40 yaşındaki LGBT destekçisi şarkıcı, hemen kirli bir algı operasyonuna girişti.

#2
Foto - LGBT destekçisi sözde şarkıcı fena çuvalladı! Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz’den şaşkına çeviren çıkış

Devletin resmi kurumunun verdiği kati raporu hiçe sayan Matiz, alelacele gittiği parayla iş yapan bağımsız bir özel laboratuvardan aldığı "negatif" kağıdını sosyal medyada paylaşarak adeta komediye imza attı.

#3
Foto - LGBT destekçisi sözde şarkıcı fena çuvalladı! Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz’den şaşkına çeviren çıkış

Suçüstü yakalanmanın verdiği panikle adli raporun hatalı olduğunu savunan sözde sanatçı, "Ortada mutlaka bir yanlışlık var" diyerek kendisini sütten çıkmış ak kaşık gibi göstermeye çalıştı.

#4
Foto - LGBT destekçisi sözde şarkıcı fena çuvalladı! Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz’den şaşkına çeviren çıkış

Yaptığı sözde şarkılarla ve kliplerindeki sapkın sembollerle toplumun ahlak duvarlarını dinamitleyen Matiz, uyuşturucu batağında köşeye sıkışınca her sıkışan figür gibi devlete sığınma taktiğini seçti. Paylaşımında komik iddialarını sürdüren şarkıcı, şu ifadelere yer verdi:

#5
Foto - LGBT destekçisi sözde şarkıcı fena çuvalladı! Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz’den şaşkına çeviren çıkış

“Jandarma nezdinde verdiğim ifade ve Adli Tıp Kurumu tetkikleri sonrasında, aynı gün içinde bağımsız bir laboratuvarda verdiğim idrar testinin sonucu doğal olarak negatif çıktı. Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum, bu hatanın da en kısa sürede düzeltileceğinden en ufak şüphem yok."

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Yorumlar

Murat

Çakaaaaal

Parayla sahtr rapor verenlere dokunmayan devlete hakkimuz haramdir

........
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