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İslam
Kuş cennetinden eşsiz görüntüler
Nallıhan Kuş Cennetinde göç eden kuşların oluşturduğu manzara görenleri hayran bıraktı.
Gökyüzünde bir ip gibi süzülen kuşların oluşturduğu mest eden anlar havadan görüntülendi.
Ankara-İstanbul Karayolu Davutoğlan mevki`inde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti, kuşların göç etmesiyle birlikte fotoğrafçıların ve vatandaşların akınına uğruyor.
425 hektarlık bir alana sahip olan Nallıhan Kuş Cenneti, 179`dan fazla kuşa ev sahipliği yapıyor.
Bir yıl boyunca 10 tür yırtıcı kuş, 5 tür baykuş, 35 tür su kuşu, 80 tür ötücü kuş alanda görülüyor.
Sarı, kahverengi ve kırmızı tabakalardan oluşan dağlar jeolojik yapısı nedeniyle mest eden görüntülerin oluşmasını sağlıyor.
Yıllardır görsel sanatlar ile uğraşan Ömer Gökçen Bayrakçı`nın o görüntüleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenildi.
Ankara-İstanbul Karayolu Davutoğlan mevki`inde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti, kuşların göç etmesiyle birlikte fotoğrafçıların ve vatandaşların akınına uğruyor.
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