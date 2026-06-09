Küresel pazarda Ankara devrimi! Avrupa’nın güvenlik duvarı çökerken Türkiye gümbür gümbür radara girdi
Güney Asya merkezli yayın organı Devdiscourse, Türkiye’nin savunma sanayisinde son yirmi yılda gerçekleştirdiği yerli ve milli devrimi çarpıcı bir analizle dünya kamuoyuna duyurdu. Batılı dev savunma şirketlerinin uzun teslimat süreleri nedeniyle tıkandığı kriz döneminde, Türkiye’nin jet hızıyla üretim ve tedarik kabiliyeti küresel dengeleri tamamen altüst etti. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yeniden şekillenen Avrupa güvenlik mimarisinde Ankara, artık sadece bölgesel bir güç değil, kıtanın kaderini belirleyen stratejik bir lider konumuna yükseliyor.