Küresel pazarda Ankara devrimi! Avrupa’nın güvenlik duvarı çökerken Türkiye gümbür gümbür radara girdi

Türkiye'nin bugün insansız hava araçlarından zırhlı araçlara, deniz platformlarından ileri askeri elektronik sistemlere kadar geniş bir yelpazede üretim yapabilen yerli bir savunma sanayisi oluşturduğuna işaret edilen analizde, bu kapasitenin yalnızca sanayi alanında değil, uluslararası rekabette de önemli bir avantaj sağladığı belirtildi. Devdiscourse, Batılı savunma şirketlerinin uzun teslim süreleri ve artan sipariş yoğunluğu nedeniyle zorlandığı bir dönemde Türkiye'nin hızlı üretim ve tedarik kabiliyetiyle öne çıktığını ifade etti. Türk savunma şirketlerinin belirli alanlarda hızlı hareket edebilmesi ve rekabetçi ürünler sunabilmesinin Ankara'yı Avrupa'nın değişen savunma denkleminde lider bir konuma taşıdığı değerlendirmesi yapıldı.