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Küresel pazarda Ankara devrimi! Avrupa’nın güvenlik duvarı çökerken Türkiye gümbür gümbür radara girdi
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Küresel pazarda Ankara devrimi! Avrupa’nın güvenlik duvarı çökerken Türkiye gümbür gümbür radara girdi

Güney Asya merkezli yayın organı Devdiscourse, Türkiye’nin savunma sanayisinde son yirmi yılda gerçekleştirdiği yerli ve milli devrimi çarpıcı bir analizle dünya kamuoyuna duyurdu. Batılı dev savunma şirketlerinin uzun teslimat süreleri nedeniyle tıkandığı kriz döneminde, Türkiye’nin jet hızıyla üretim ve tedarik kabiliyeti küresel dengeleri tamamen altüst etti. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yeniden şekillenen Avrupa güvenlik mimarisinde Ankara, artık sadece bölgesel bir güç değil, kıtanın kaderini belirleyen stratejik bir lider konumuna yükseliyor.

#1
Foto - Küresel pazarda Ankara devrimi! Avrupa’nın güvenlik duvarı çökerken Türkiye gümbür gümbür radara girdi

Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımlar uluslararası basında dikkat çekmeye devam ediyor. Güney Asya merkezli Devdiscourse'ta yayımlanan bir analizde, Ankara'nın savunma sanayisindeki yükselişi ele alınırken, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenlik denkleminde neden daha görünür hale geldiği değerlendirildi. "Türkiye nasıl Avrupa'nın radarına girdi?" başlıklı analizde, Ankara'nın artık yalnızca bölgesel bir aktör olmadığı, aynı zamanda Avrupa'nın güvenlik mimarisinde etkisi giderek artan stratejik bir üretici konumuna yükseldiği belirtildi.

#2
Foto - Küresel pazarda Ankara devrimi! Avrupa’nın güvenlik duvarı çökerken Türkiye gümbür gümbür radara girdi

Devdiscourse, Türkiye'nin savunma sanayisindeki dönüşümünün uzun yıllara dayanan bir stratejinin sonucu olduğuna dikkat çekerek, Ankara'nın son yirmi yılda dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli üretim kapasitesini geliştirmek amacıyla kararlı adımlar attığını vurguladı. Analizde, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında değişen güvenlik ortamının Türkiye için yeni fırsatlar oluşturduğu ifade edildi. Avrupa ülkelerinin artan savunma harcamaları ve güvenlik ortaklıklarını yeniden şekillendirmesiyle birlikte Ankara'nın küresel savunma pazarındaki rolünü genişlettiği kaydedildi.

#3
Foto - Küresel pazarda Ankara devrimi! Avrupa’nın güvenlik duvarı çökerken Türkiye gümbür gümbür radara girdi

Türkiye'nin bugün insansız hava araçlarından zırhlı araçlara, deniz platformlarından ileri askeri elektronik sistemlere kadar geniş bir yelpazede üretim yapabilen yerli bir savunma sanayisi oluşturduğuna işaret edilen analizde, bu kapasitenin yalnızca sanayi alanında değil, uluslararası rekabette de önemli bir avantaj sağladığı belirtildi. Devdiscourse, Batılı savunma şirketlerinin uzun teslim süreleri ve artan sipariş yoğunluğu nedeniyle zorlandığı bir dönemde Türkiye'nin hızlı üretim ve tedarik kabiliyetiyle öne çıktığını ifade etti. Türk savunma şirketlerinin belirli alanlarda hızlı hareket edebilmesi ve rekabetçi ürünler sunabilmesinin Ankara'yı Avrupa'nın değişen savunma denkleminde lider bir konuma taşıdığı değerlendirmesi yapıldı.

#4
Foto - Küresel pazarda Ankara devrimi! Avrupa’nın güvenlik duvarı çökerken Türkiye gümbür gümbür radara girdi

Analizde, savunma sanayi ihracatının Türkiye açısından yalnızca ekonomik bir başarı olmadığı, aynı zamanda dış politika etkisini güçlendiren stratejik bir araç haline geldiği vurgulandı. Bu sürecin, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü daha görünür kıldığı ifade edildi.

#5
Foto - Küresel pazarda Ankara devrimi! Avrupa’nın güvenlik duvarı çökerken Türkiye gümbür gümbür radara girdi

Devdiscourse, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin savunma iş birlikleri açısından önemli bir dönüm noktası olabileceğini belirtti. Analizde, olası yeni anlaşmalar ve ortak üretim projelerinin Türkiye'nin savunma sanayisi kapasitesine duyulan güvenin göstergesi olarak değerlendirileceği kaydedildi.

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Foto - Küresel pazarda Ankara devrimi! Avrupa’nın güvenlik duvarı çökerken Türkiye gümbür gümbür radara girdi

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