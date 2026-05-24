Kurban Bayramı çocuklara anlatılmalı... Görsün, alışsın demek yerine bu cümleleri söyleyin

Her çocuk aynı tepkiyi vermese de bazı çocuklarda gece korkuları, uyku problemleri, huzursuzluk, yalnız kalmak istememe ya da sürekli aynı konuyu sorma gibi tepkiler görebiliyoruz. Özellikle hassas yapıda çocuklar bu görüntülerden daha fazla etkilenebiliyor. Burada ailelerin dikkat etmesi gereken nokta, çocuğu zorla bu sürecin içine sokmamak. Kesim alanında "Görsün, alışsın" yaklaşımı doğru mu? 'Görsün alışsın' yaklaşımı doğru değildir. Çünkü çocuk psikolojisinde önemli olan yalnızca çocuğun ne gördüğü değil, o gördüğü şeyi nasıl anlamlandırdığı ve kendini ne kadar güvende hissettiğidir. Okul çağındaki çocuklar yaş ilerledikçe olayın dini ve sosyal boyutunu daha iyi anlamaya başlar. Ancak bu yaş grubunda da çocuğun bireysel hazır oluşunu dikkate almak gerekir. Her çocuk aynı duygusal dayanıklılığa sahip değildir.