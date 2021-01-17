Kullanılacak mı? Açıklama Türkiye’den geldi! Arılara ‘hassas’ görev

Prof. Dr. Kumova, İtalya'da eğitimli köpeklerin yüz maskelerini koklayarak virüsün varlığını tespit edebildiğini açıklamalarıyla ilgili ise, şunları kaydetti: "Köpekler narkotik büroda, emniyette kullanılabilen bir hayvan. İnsanlara dosttur, eğitildiği zaman hem insanlara hem tehlikelere karşı uyarabiliyor. Depremlerde kullanılabiliyor. O farklı bir hayvan türü. Bal arıları antenleri sayesinde ve antenlerindeki duyu hücreleri nedeni ile havadaki en küçük moleküllerin kokusunu algılama yeteneğine sahip böceklerdir. Bu nedenle metrelerce öteden bir çiçeğin nektar kokusunu algılamayı ve çiçeğe o kararlılıkla yönelmeyi, polen taşıyıp, taşımadığını ayırt edebilme yeteneğine sahiptir. Hatta 100'ün üzerinde çiçek parfümünün kokusunu ve aralarındaki farkı ayırt etmeyi bilme yeteneğine sahiptir. Arıları belirli tatlar ve renkler açısından test edebiliyoruz. Arıların karbonhidratlara karşı da renge karşı da çok eğilim içerisinde olduklarını biliyoruz. Bu renk sirkülesi içerisinde de alıştırılarak, belki şurupla o kokulara alıştırılıp, yönlendirilebilirler. Uyuşturucu konusunda da bu yöntem uygulanmış olabilir. Arı haberleşme yapıyor ancak bunu besine karşı yapıyor. Kovanda belirli şekilde dans ederek, belirli uzaklıkta olan besini 'ara, bul, getir' şeklinde sinyalini veriyor. Covid-19 konusunda özellikle bir test ve araştırma yapılması gerekiyor."