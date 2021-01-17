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Korona Virüs
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Kullanılacak mı? Açıklama Türkiye’den geldi! Arılara ‘hassas’ görev

2021-01-17 14:24:14
Kullanılacak mı? Açıklama Türkiye’den geldi! Arılara ‘hassas’ görev

Koronavirüs vaka sayıları dünyada artışını sürdürürken, virüsün varlığının tespiti konusunda hayvanların algıları merak konusu oldu. Eğitimli köpeklerin yüz maskelerini koklayarak virüsün varlığını tespit edebildiğinin açıklanması, koku duyularının yüksek gelişmişliği ile dikkat çeken bal artılarının koronavirüs tespitinde kullanılıp kullanılmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

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Foto - Belçika'da uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmek için özel eğitimli bal arıları kullanılmasının gündeme gelmesi ve İtalya'da eğitimli köpeklerin yüz maskelerini koklayarak virüsün varlığını tespit edebildiğinin açıklanması; gelişmiş koku duyularıyla bilinen bal arılarının koronavirüs tespitinde kullanılıp, kullanılamayacağı sorusunu akıllara getirdi. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Arıcılık Ünitesi Sorumlusu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulviye Kumova koronavirüs tespiti için bal arılarına dikkat çekti.

Belçika'da uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmek için özel eğitimli bal arıları kullanılmasının gündeme gelmesi ve İtalya'da eğitimli köpeklerin yüz maskelerini koklayarak virüsün varlığını tespit edebildiğinin açıklanması; gelişmiş koku duyularıyla bilinen bal arılarının koronavirüs tespitinde kullanılıp, kullanılamayacağı sorusunu akıllara getirdi. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Arıcılık Ünitesi Sorumlusu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulviye Kumova koronavirüs tespiti için bal arılarına dikkat çekti.

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Foto - Dedektif köpeklerin koronavirüs teşhisinde kullanılması konusunda ilk adımı Alman ordusu atmıştı.

Dedektif köpeklerin koronavirüs teşhisinde kullanılması konusunda ilk adımı Alman ordusu atmıştı.

#3
Foto - Köpek eğitim okulundan yapılan açıklamada, koronavirüs taşıyan insanları tespit edilmeleri için eğitim verilen köpeklerde şimdiye kadar yapılan testlerde yüzde 80 oranında başarı elde edildiğini duyurdu.

Köpek eğitim okulundan yapılan açıklamada, koronavirüs taşıyan insanları tespit edilmeleri için eğitim verilen köpeklerde şimdiye kadar yapılan testlerde yüzde 80 oranında başarı elde edildiğini duyurdu.

#4
Foto - Avrupa uyuşturucu trafiğinde transit liman haline gelen Belçika'nın uyuşturucu ile mücadele etmek için devreye sokulan bal arılarının 2 kilometre öteden kokuyu algılayabildiğini anlatan Prof. Dr. Ulviye Kumova,

Avrupa uyuşturucu trafiğinde transit liman haline gelen Belçika'nın uyuşturucu ile mücadele etmek için devreye sokulan bal arılarının 2 kilometre öteden kokuyu algılayabildiğini anlatan Prof. Dr. Ulviye Kumova, "Bal arıları duyu organları çok gelişmiş olan ve antenlerindeki hassas hücrelerle kokuya karşı duyarlılığıyla biliniyorlar. Arıların çiçeğe yönelmesi de bu duyu organlarıyla oluyor. Dolayısıyla arıları bir robot gibi yönlendirmek mümkün. Covid-19 bir virüs, arılarda da virüslere bağlı hastalıklar var. Onların da çaresini ilaçla bulamayabiliyoruz. Virüsler herhangi bir şekilde ilaçla tedavi edilemeyen hastalıklar. Arılar, herhangi bir kimyasal maddeye karşı uzaktan tehlikeyi görüyorlar. Bitki üzerinde polen alırken, bir kalıntının kalması, arıyı öldürebiliyor ya da tüylerine yapışarak kovana getirdiği zaman diğer arılar temas ya da solunum yoluyla algıladıkları zaman belirli kitlede arının ölümüne neden oluyor. Tabi bununla birlikte arının kokuya ne kadar hassas olduğunu da görüyoruz" dedi.

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Foto - Prof. Dr. Kumova, İtalya'da eğitimli köpeklerin yüz maskelerini koklayarak virüsün varlığını tespit edebildiğini açıklamalarıyla ilgili ise, şunları kaydetti:

Prof. Dr. Kumova, İtalya'da eğitimli köpeklerin yüz maskelerini koklayarak virüsün varlığını tespit edebildiğini açıklamalarıyla ilgili ise, şunları kaydetti: "Köpekler narkotik büroda, emniyette kullanılabilen bir hayvan. İnsanlara dosttur, eğitildiği zaman hem insanlara hem tehlikelere karşı uyarabiliyor. Depremlerde kullanılabiliyor. O farklı bir hayvan türü. Bal arıları antenleri sayesinde ve antenlerindeki duyu hücreleri nedeni ile havadaki en küçük moleküllerin kokusunu algılama yeteneğine sahip böceklerdir. Bu nedenle metrelerce öteden bir çiçeğin nektar kokusunu algılamayı ve çiçeğe o kararlılıkla yönelmeyi, polen taşıyıp, taşımadığını ayırt edebilme yeteneğine sahiptir. Hatta 100'ün üzerinde çiçek parfümünün kokusunu ve aralarındaki farkı ayırt etmeyi bilme yeteneğine sahiptir. Arıları belirli tatlar ve renkler açısından test edebiliyoruz. Arıların karbonhidratlara karşı da renge karşı da çok eğilim içerisinde olduklarını biliyoruz. Bu renk sirkülesi içerisinde de alıştırılarak, belki şurupla o kokulara alıştırılıp, yönlendirilebilirler. Uyuşturucu konusunda da bu yöntem uygulanmış olabilir. Arı haberleşme yapıyor ancak bunu besine karşı yapıyor. Kovanda belirli şekilde dans ederek, belirli uzaklıkta olan besini 'ara, bul, getir' şeklinde sinyalini veriyor. Covid-19 konusunda özellikle bir test ve araştırma yapılması gerekiyor."

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