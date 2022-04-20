Köyün "ramazan davulcusu" çocuklar oldu

Ortaköy'de önceki ramazanlarda çalışan davulcu, bir inşaatta gece bekçiliğinde çalıştığını ve her yıl sürdürdüğü görevi bu yıl yapamayacağını muhtara bildirdi. Ramazan ayının ilk üç gününde davul çalınamaması üzerine ortaokul ve lisede öğrenim gören yaşları 12 ila 17 arasında değişen çocuklardan Ali Duran, Murat Buğra Şevk, Ömer Bulut Karaman, Mehmet Elmalı, Hamza Samet Aysayan, İsmail Adayan ve İhsan Sefa Ayhan, muhtar İlyas Sungur'a davulu kendilerinin çalabileceğini söyledi. Teklifi kabul eden Sungur, çocuklara davulu teslim etti. Gece köy meydanında buluşan çocuklar, davulla köyü dolaşıp köylüleri uyandırıyor. Çocuklar zaman zaman maniler de okuyor. Bazı köy sakinleri, çocuklara harçlık veriyor.