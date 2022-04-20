  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
7
Köyün

2022-04-20 14:39:26
Köyün "ramazan davulcusu" çocuklar oldu

Uşak'a bağlı Ortaköy'de davulcunun bu ramazan çalışamayacağını belirtmesi üzerine ortaokul ve lise öğrencisi 7 çocuk, davul çalarak köy sakinlerini sahura kaldırıyor.

#1
Foto - Ortaköy'de önceki ramazanlarda çalışan davulcu, bir inşaatta gece bekçiliğinde çalıştığını ve her yıl sürdürdüğü görevi bu yıl yapamayacağını muhtara bildirdi. Ramazan ayının ilk üç gününde davul çalınamaması üzerine ortaokul ve lisede öğrenim gören yaşları 12 ila 17 arasında değişen çocuklardan Ali Duran, Murat Buğra Şevk, Ömer Bulut Karaman, Mehmet Elmalı, Hamza Samet Aysayan, İsmail Adayan ve İhsan Sefa Ayhan, muhtar İlyas Sungur'a davulu kendilerinin çalabileceğini söyledi. Teklifi kabul eden Sungur, çocuklara davulu teslim etti. Gece köy meydanında buluşan çocuklar, davulla köyü dolaşıp köylüleri uyandırıyor. Çocuklar zaman zaman maniler de okuyor. Bazı köy sakinleri, çocuklara harçlık veriyor.

Ortaköy'de önceki ramazanlarda çalışan davulcu, bir inşaatta gece bekçiliğinde çalıştığını ve her yıl sürdürdüğü görevi bu yıl yapamayacağını muhtara bildirdi. Ramazan ayının ilk üç gününde davul çalınamaması üzerine ortaokul ve lisede öğrenim gören yaşları 12 ila 17 arasında değişen çocuklardan Ali Duran, Murat Buğra Şevk, Ömer Bulut Karaman, Mehmet Elmalı, Hamza Samet Aysayan, İsmail Adayan ve İhsan Sefa Ayhan, muhtar İlyas Sungur'a davulu kendilerinin çalabileceğini söyledi. Teklifi kabul eden Sungur, çocuklara davulu teslim etti. Gece köy meydanında buluşan çocuklar, davulla köyü dolaşıp köylüleri uyandırıyor. Çocuklar zaman zaman maniler de okuyor. Bazı köy sakinleri, çocuklara harçlık veriyor.

#2
Foto - Köy muhtarı İlyas Sungur, AA muhabirine, bu yıl ramazan ayının ilk üç gününde okunan sela ile vatandaşların sahura kalktığını söyledi.

Köy muhtarı İlyas Sungur, AA muhabirine, bu yıl ramazan ayının ilk üç gününde okunan sela ile vatandaşların sahura kalktığını söyledi.

#3
Foto - Köyün yeni yetişen gençlerinin görevi devralmasından büyük mutluluk duyduğunu anlatan Sungur,

Köyün yeni yetişen gençlerinin görevi devralmasından büyük mutluluk duyduğunu anlatan Sungur, "Kültürümüzü gençlerimize aşılamak adına, geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatmak adına onlara bu görevi verdik. Gençlerimizin bu şekilde hareket etmeleri bizi onurlandırdı, gururlandırdı. Gençlerimizin kültüre sahip çıkması bizim için bir gurur kaynağı oldu. Onlarla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

#4
Foto - Çocuklardan 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Ali Duran ise işi sevdiklerini belirterek, şunları söyledi:

Çocuklardan 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Ali Duran ise işi sevdiklerini belirterek, şunları söyledi:

#5
Foto -

"Arkadaşlarla otururken köyde davulcu olmadığı aklımıza geldi. Zevkli gözüküyordu. 'Biz çalalım' dedik. Gittik muhtardan davul istedik. Geleneklerimizi yaşatmak için maniler söyleyerek 7 arkadaş davul çalmaya başladık. Bizim için çok keyifli. Arkadaşlarla çok zevk alıyoruz. Eğlenceli bir şey."

#6
Foto - 9. sınıf öğrencisi Murat Buğra Şevk de

9. sınıf öğrencisi Murat Buğra Şevk de "7 arkadaş tüm köyü geziyoruz. Yaşlılarımız camlara çıkıp bize teşekkür ediyor. Ramazan ayının sonuna kadar çalmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güldür Güldür oyuncuları isyan etti... Londra'da doktor bulamadılar
Medya

Güldür Güldür oyuncuları isyan etti... Londra'da doktor bulamadılar

"Güldür Güldür Show" programının kadrosunda yer alan Alper Kul ve eşi Aylin Kontante'nin Londra tatili kabusa döndü. Çocukları mikrop kapan ..
SSCB bayrağı için harekete geçtiler
Dünya

SSCB bayrağı için harekete geçtiler

Rusya'da büyük partiler ve Duma milletvekilleri tarafından Meclis'e sunulan önergede, Sovyetler Birliği varisliği prensibini temin etmek içi..
İslam Memiş'ten altın için bu rakam ilk kez duyuldu! Gün verip söyledi
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın için bu rakam ilk kez duyuldu! Gün verip söyledi

Geçtiğimiz aylarda dolardaki çöküşü bilen İslam Memiş, altın için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Temmuz ayını işaret eden Memiş, altın ..
Dünyanın
Dünya

Dünyanın "sıfır emisyonlu" ilk yük gemisi Asahi denize iniyor

Dünyanın elektrikle çalışan "sıfır emisyonlu" ilk yük gemisi Japonya'da denize inecek.
İYİ Parti'den istifa eden vekil AK Parti'ye geçti
Siyaset

İYİ Parti'den istifa eden vekil AK Parti'ye geçti

2020 yılında İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı.
Ukrayna resmen duyurdu! 'Ruslarla prensipte anlaştık'
Dünya

Ukrayna resmen duyurdu! 'Ruslarla prensipte anlaştık'

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, kuşatma altındaki Mariupol şehrinden sivilleri tahliye etmek için Rusya ile bir insani koridor üz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay