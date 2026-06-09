Göktaş, kadına yönelik şiddetin, bugün hala küresel ölçekte varlığını sürdüren ciddi bir sorun olduğunu anlatarak sözlerine şöyle devam etti: "Biz bu meseleyi; toplumun huzurunu, sosyal dayanışmayı, çalışma hayatını, aile içi ilişkileri ve sağlıklı nesillerin yetişmesini doğrudan etkileyen bir sorun olarak görüyoruz. Her zaman belirttiğimiz gibi, kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir meseledir. Bir insan hakları mücadelesidir. Bu anlamda kadın ile aileyi karşı karşıya getirmeye çalışan söylemlerin asla kabul etmediğimizi ve doğru olmadığını bir kez daha açıkça ifade etmek isterim. Aile ve Nüfus 10 Yılı da, kadınların, çocukların ve ailelerin refahını güçlendirmeyi amaçlayan vizyonumuzun adıdır. Aynı durum, aile hukuku için de söz konusudur. Bu alanda yasal düzenlemeler yapılırken, Anayasa’nın ailenin korunmasına dair temel kurallarının göz ardı edilmemesi büyük önem taşır. Dolayısıyla aile hukukunda yapılacak her yasal değişikliğin, bu anayasal güvencelerle tam bir uyum içinde şekillenmesi zorunludur."