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Korona Virüs
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Koronavirüsün çıkış noktasında şok eden görüntü

2020-09-21 17:25:08
Koronavirüsün çıkış noktasında şok eden görüntü

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kentinde kaydedilen görüntüler izleyenleri şok etti. Dünya 2. dalga ile savaşırken Vuhan kentinde ahlaksız partiler düzenlenmeye başladı. Çin medyası tarafından servis edilen görüntüler infiale yol açtı.

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Foto - Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs şu ana kadar 31 milyondan fazla kişiye bulaşırken yüzbinlerce insanın da ölümüne yol açtı. Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kentinde kaydedilen görüntüler ise büyük tepki topladı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs şu ana kadar 31 milyondan fazla kişiye bulaşırken yüzbinlerce insanın da ölümüne yol açtı. Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kentinde kaydedilen görüntüler ise büyük tepki topladı.

#2
Foto - Dünya koronavirüste 2. dalga ile mücadele ederken Vuhan'da hayat tamamen normale döndü. Sosyal mesafe ve maske kuralının geride kaldığı kentte ahlaksız gece partileri düzenlenmeye başlandı. Kentte bulunan kulüpler ve kafelerdeki doluluk sokaklara taştı. Öte yandan ülkede 33 gündür hiç koronavirüs vakasına rastlanmaması ise dikkat çekti. Hiçbir kısıtlamanın uygulanmadığı Vuhan'da çekilen görüntülere dünyadan tepki yağdı. Kentte bir su parkında Çinlilerin balık istifi şekilde maske ve hiçbir güvenlik tedbiri olmadan havuzlara doluştuğu görüldü.ÇİN'DEN ELEŞTİRİLERE CEVAP GELMİŞTİ Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüzü Zhao Lijian,

Dünya koronavirüste 2. dalga ile mücadele ederken Vuhan'da hayat tamamen normale döndü. Sosyal mesafe ve maske kuralının geride kaldığı kentte ahlaksız gece partileri düzenlenmeye başlandı. Kentte bulunan kulüpler ve kafelerdeki doluluk sokaklara taştı. Öte yandan ülkede 33 gündür hiç koronavirüs vakasına rastlanmaması ise dikkat çekti. Hiçbir kısıtlamanın uygulanmadığı Vuhan'da çekilen görüntülere dünyadan tepki yağdı. Kentte bir su parkında Çinlilerin balık istifi şekilde maske ve hiçbir güvenlik tedbiri olmadan havuzlara doluştuğu görüldü.ÇİN'DEN ELEŞTİRİLERE CEVAP GELMİŞTİ Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüzü Zhao Lijian, "Bu, Vuhan'ın koronavirüs salgınıyla mücadelesinde stratejik bir zaferdir. Bazı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinin görüntüler karşısında şok olduğunu duydum. Oysa bu görüntüler Çin hükümetinin salgınlar mücadelesinde geldiği başarıyı yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

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