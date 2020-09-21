Koronavirüsün çıkış noktasında şok eden görüntü

Dünya koronavirüste 2. dalga ile mücadele ederken Vuhan'da hayat tamamen normale döndü. Sosyal mesafe ve maske kuralının geride kaldığı kentte ahlaksız gece partileri düzenlenmeye başlandı. Kentte bulunan kulüpler ve kafelerdeki doluluk sokaklara taştı. Öte yandan ülkede 33 gündür hiç koronavirüs vakasına rastlanmaması ise dikkat çekti. Hiçbir kısıtlamanın uygulanmadığı Vuhan'da çekilen görüntülere dünyadan tepki yağdı. Kentte bir su parkında Çinlilerin balık istifi şekilde maske ve hiçbir güvenlik tedbiri olmadan havuzlara doluştuğu görüldü.ÇİN'DEN ELEŞTİRİLERE CEVAP GELMİŞTİ Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüzü Zhao Lijian, "Bu, Vuhan'ın koronavirüs salgınıyla mücadelesinde stratejik bir zaferdir. Bazı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinin görüntüler karşısında şok olduğunu duydum. Oysa bu görüntüler Çin hükümetinin salgınlar mücadelesinde geldiği başarıyı yansıtıyor" ifadelerini kullandı.