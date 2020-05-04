2020-05-04 18:08:19 Koronavirüsün aşısı asla geliştirilmezse ne olacak?
Ülkeler ekonomiye ölümlere neden olan koronavirüs pandemisine karşı aşı geliştirilmesi umuduyla birçok yatırım yapıyor. Ancak, geliştirilmekte olan bazı aşıların dağıtım tarihleri için bazı kuruluşlar tarafından çeşitli açıklamalar yapılsa da bunların hiçbiri tahminden öteye gidemiyor. Diğer taraftan, Covid-19 karşı bir aşı geliştirilememe ihtimali de bulunuyor. AIDS ve SARS gibi ölümcül hastalıklara karşı günümüzde hala bir aşı yok. Peki Covid-19’un karşı aşı bulunamaması durumda salgınla nasıl başa çıkılabilir?