Koronavirüsün aşısı asla geliştirilmezse ne olacak?

TOPLUMLAR HER AN YENİ BİR KARANTİNAYA HAZIR OLMALI Bu yüzden toplumların, Covid-19 ile birlikte yaşamayı öğrenmesi gerekiyor. CNN’in haberine göre aşı çalışmaları hakkında dünya politikacılarının halka nadir açıkladığı durumlardan biri. Fakat bu olasılık birçok bilim insanı tarafından çok ciddiye alınıyor. Çünkü günümüzde hala AIDS, SARS, Lassa Humması ve MERS gibi birçok ölümcül hastalığın aşısı bulunmuyor. Uzmanlara göre aşıya bel bağlamadan önce şehirlerin kademeli olarak açılması ve testlerin ve fiziksel takibin hayatın bir parçası haline gelmesi gerekiyor. Bu yüzden şehirler yavaş yavaş açılacak ama yeni bir salgın dalgasının ortaya çıkması halinde bir anda yeniden farklı ölçeklerde karantina tedbirlerinin devreye sokulması ihtimali hep olacak. Covid-19 karşı çeşitli tedaviler geliştirilebilir, ancak hastalık asemptomatik insanlar tarafından her yıl tekrar ortaya çıkabilir. Tedbirler yeterince ciddiye alınmazsa ölüm grafiği her yıl yukarıya doğru yükselebilir.