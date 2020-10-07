Koronavirüste yeni dönem! Artık kola takılıyor

Dr. Yazıcı şöyle devam etti; "Tam doldurmada 1 gün kullanılıyor, 20-25 kez sıkabilir. Ürünün yanında verdiğimiz dezenfektan biterse kendisi de doldurabilir. Dağıtabildiğimiz kadarıyla ücretsiz dağıtacağız. Şu anda 5 bin kadar dağıtacağız. Ürünün dağıtımı sadece Tuzla’da yapılıyor ama yayılacağını düşünüyorum. Vatandaşa, inovatif ve akılcı bir çözüm sunduk. Kovid-19 salgını zincirini kırmaya çalışıyoruz. Öğreterek, maske, mesafe ve dezenfektanın önemini anlatarak bilekliği dağıtıyoruz. Dağıtımda, gün içinde sürekli dışarıda olan çalışan kesime öncelik vermeyi hedefliyoruz"