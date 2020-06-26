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Korona Virüs
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koronavirüste ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke belli oldu

2020-06-26 08:21:57
koronavirüste ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke belli oldu

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (COVID-19) Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkilemiş durumda. Neredeyse gezegenimizdeki her ülkede ölüme neden olan salgına karşı alınan önlemler ise pek çok bölgede gevşetilmiş durumda. Pek çok ülkenin geçtiğimiz aylarda salgına karşı aldığı önlemlerin bir kısmını gevşetmesi koronavirüsün bir ikinci dalgaya neden olup olmayacağını tartışmaya açtı. İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi, koronavirüste (COVID-19) ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülkeyi açıkladı.

#1
Foto - İlk sırada Almanya

İlk sırada Almanya

#2
Foto - İkinci sırada Ukrayna

İkinci sırada Ukrayna

#3
Foto - Üçüncü sırada ABD

Üçüncü sırada ABD

#4
Foto - Dördüncü sırada İsviçre

Dördüncü sırada İsviçre

#5
Foto - Beşinci sırada Bangladeş

Beşinci sırada Bangladeş

#6
Foto - Altıncı sırada Fransa

Altıncı sırada Fransa

#7
Foto - Yedinci sırada İsveç

Yedinci sırada İsveç

#8
Foto - Sekizinci sırada İran

Sekizinci sırada İran

#9
Foto - Dokuzuncu sırada Endonezya

Dokuzuncu sırada Endonezya

#10
Foto - Ve sonuncu ise Suudi Arabistan

Ve sonuncu ise Suudi Arabistan

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