koronavirüste ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke belli oldu

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (COVID-19) Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkilemiş durumda. Neredeyse gezegenimizdeki her ülkede ölüme neden olan salgına karşı alınan önlemler ise pek çok bölgede gevşetilmiş durumda. Pek çok ülkenin geçtiğimiz aylarda salgına karşı aldığı önlemlerin bir kısmını gevşetmesi koronavirüsün bir ikinci dalgaya neden olup olmayacağını tartışmaya açtı. İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi, koronavirüste (COVID-19) ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülkeyi açıkladı.