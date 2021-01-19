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Korona Virüs
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Koronavirüse karşı zafer sesleri! ‘Buna tanıklık ettik’

2021-01-19 09:38:52
Koronavirüse karşı zafer sesleri! ‘Buna tanıklık ettik’

Koronavırüse karşı sağlıkçılar, aşıyla güçlenmeye devam ediyor.

#1
Foto - Aşıyla beraber katil virüse karşı güçlendiklerini ve zaferin yakın olduğunu hissettiklerini söyleyen sağlıkçılar, aşı odalarında 'aşı hatırası' alanı oluşturdu.

Aşıyla beraber katil virüse karşı güçlendiklerini ve zaferin yakın olduğunu hissettiklerini söyleyen sağlıkçılar, aşı odalarında 'aşı hatırası' alanı oluşturdu.

#2
Foto - Burada hatıra fotoğrafı çektiren sağlıkçılar, tarihi anları görüntüledi. İşte 1 yıla yakın zamandır amansız mücadele verilen koronavirüse karşı alınacak zaferin ayak seslerine dair gelişmeler…

Burada hatıra fotoğrafı çektiren sağlıkçılar, tarihi anları görüntüledi. İşte 1 yıla yakın zamandır amansız mücadele verilen koronavirüse karşı alınacak zaferin ayak seslerine dair gelişmeler…

#3
Foto - İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden koronavirüs mücadelemize ilişkin çarpıcı son dakika haberleri geldi. Koronavirüs aşısında öncelikli grup olan sağlık çalışanlarının aşılaması büyük ölçüde tamamlanırken aşı olan sağlıkçılar Sabah'a konuştu. Kovid-19'u yenmeye artık her zamankinden yakın olduğumuzu belirten sağlık çalışanlarımız bu mücadeleden bir an bile vazgeçmediklerinin de altını çizdi.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden koronavirüs mücadelemize ilişkin çarpıcı son dakika haberleri geldi. Koronavirüs aşısında öncelikli grup olan sağlık çalışanlarının aşılaması büyük ölçüde tamamlanırken aşı olan sağlıkçılar Sabah'a konuştu. Kovid-19'u yenmeye artık her zamankinden yakın olduğumuzu belirten sağlık çalışanlarımız bu mücadeleden bir an bile vazgeçmediklerinin de altını çizdi.

#4
Foto - Aşının koronavirüse karşı en etkili silah olduğunu da belirten sağlık çalışanlarımız toplumu bilime güvenme ve kara propagandalara fırsat vermeme konusunda da uyardı.

Aşının koronavirüse karşı en etkili silah olduğunu da belirten sağlık çalışanlarımız toplumu bilime güvenme ve kara propagandalara fırsat vermeme konusunda da uyardı.

#5
Foto - İşte İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sancaktepe Hastanesi çalışanlarının SABAH'a yaptıkları açıklamalar; Gülten Küçükal (Klinik sorumlu hemşire): Sağlık çalışanlarına aşılama başladığının bilgisi telefonuma mesaj olarak iletildiğinde çok heyecanlandım. Koronavirüsün insanlara neler yaşattığına yakından şahit olduk. Bu nedenle hiç tereddüt etmeden aşıyı yaptırdım.

İşte İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sancaktepe Hastanesi çalışanlarının SABAH'a yaptıkları açıklamalar; Gülten Küçükal (Klinik sorumlu hemşire): Sağlık çalışanlarına aşılama başladığının bilgisi telefonuma mesaj olarak iletildiğinde çok heyecanlandım. Koronavirüsün insanlara neler yaşattığına yakından şahit olduk. Bu nedenle hiç tereddüt etmeden aşıyı yaptırdım.

#6
Foto - Mazlum Değirmenciler (Aşı Polikliniği Hemşiresi): Meslektaşlarıma aşılarını yapıyorum. Kendim de aşı oldum. Aşı ile birlikte zafer göründü. Ve tünelin sonundaki ışık belirdi.

Mazlum Değirmenciler (Aşı Polikliniği Hemşiresi): Meslektaşlarıma aşılarını yapıyorum. Kendim de aşı oldum. Aşı ile birlikte zafer göründü. Ve tünelin sonundaki ışık belirdi.

#7
Foto - Bilal Habeş Çağıran (Hastabakıcı): Hastalara en yakın temas eden meslek grubuyuz. Hastalığı ağır geçirenlere tanıklık ettik. Bazı hastalarımızı kaybettik. Aşı olmak güvende hissettiriyor.

Bilal Habeş Çağıran (Hastabakıcı): Hastalara en yakın temas eden meslek grubuyuz. Hastalığı ağır geçirenlere tanıklık ettik. Bazı hastalarımızı kaybettik. Aşı olmak güvende hissettiriyor.

#8
Foto - AŞI EN GÜÇLÜ SİLAH Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden: Gülten İldeniz Albayrak (Hemşire): Hiçbir yan etkisini görmedim. Salgın başladığından bu yana aileme de bulaştırırım endişesini çok yaşadım. 2 çocuğum var, sarılamadım. Aşı bizi virüse karşı koruyabilecek en güçlü silah.

AŞI EN GÜÇLÜ SİLAH Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden: Gülten İldeniz Albayrak (Hemşire): Hiçbir yan etkisini görmedim. Salgın başladığından bu yana aileme de bulaştırırım endişesini çok yaşadım. 2 çocuğum var, sarılamadım. Aşı bizi virüse karşı koruyabilecek en güçlü silah.

#9
Foto - Buse Temel (Klinik Destek Personeli): Aşıyla birlikte kendimi daha da güçlü hissediyorum. Aşı, tünelin sonundaki ışığı görmek gibi. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden

Buse Temel (Klinik Destek Personeli): Aşıyla birlikte kendimi daha da güçlü hissediyorum. Aşı, tünelin sonundaki ışığı görmek gibi. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden

#10
Foto - Gülcan Canatan (Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü): Aşıyı dört gözle bekliyorduk. Aynı aileden 4-5 kişinin ölümüne tanıklık ettik. Aşıyla kaygım azaldı. Feti Aydın (Hemşire): Aşılama başlar başlamaz daha ilk gün aşımı yaptırdım, yan etkisi olmadı.

Gülcan Canatan (Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü): Aşıyı dört gözle bekliyorduk. Aynı aileden 4-5 kişinin ölümüne tanıklık ettik. Aşıyla kaygım azaldı. Feti Aydın (Hemşire): Aşılama başlar başlamaz daha ilk gün aşımı yaptırdım, yan etkisi olmadı.

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