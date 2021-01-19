Koronavirüse karşı zafer sesleri! ‘Buna tanıklık ettik’

AŞI EN GÜÇLÜ SİLAH Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden: Gülten İldeniz Albayrak (Hemşire): Hiçbir yan etkisini görmedim. Salgın başladığından bu yana aileme de bulaştırırım endişesini çok yaşadım. 2 çocuğum var, sarılamadım. Aşı bizi virüse karşı koruyabilecek en güçlü silah.