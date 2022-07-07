Koronavirüs vakaları patladı! Maske geri mi dönüyor?

Sağlık Bakanlığı test sayılarını açıklamadığı için tam olarak bilinmemesine rağmen, testlerin pozitif çıkma oranının özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde yüzde 20’yi aştığı belirtiliyor. İSTANBUL’LA BAŞLADI Uzmanlar artışların ilk olarak İstanbul’da görünmeye başladığını söyledi: “Şimdi 10 gündür Ankara ve çevre illerde de artışları gözlemliyoruz. Vakalar grip şeklinde. Ama hastaneye yatırdığımız vakalar olmaya başladı. Şikâyetler az ama risk grupları için sıkıntılı oluyor. Grip olduklarını düşünüp teste gitmeyenler de çoğunlukta. Çok hızlı bulaşıyor. Aşı olanlar ve daha önce hastalığa yakalananlar hafif geçiriyor. Ama bağışıklık sisteminde problem olanlar, şeker hastaları ve kanser tedavisi olanlar risk altında.”