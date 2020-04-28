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Dünya
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Koronavirüs salgınını başlatmakla suçlandı! Hayatı alt üst oldu

2020-04-28 17:33:10
Koronavirüs salgınını başlatmakla suçlandı! Hayatı alt üst oldu

ABD ordusunda görev yapan ve bisikletçi Maatje Benassi, yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalığını Çin’e getirdiği iddialarının ardından, iki çocuk annesi kadın komplo teorilerinin hedefi haline geldi. Benassi, hayatının altüst olduğunu belirtirken, sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Yaşanan durum, sosyal medyanın yanlış bilgiyi ne kadar güçlendirebileceğini ortaya koyarken, çevrimiçi platformlarda gerçekleşen olayların, fiziksel dünyada yaratabileceği tehlikeyi açığa çıkardı.

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Foto - ABD ORDUSU MENSUBU KOMPLO TEORİLERİNİN KURBANI OLDU 200’ün üzerinde ülke ve bölgede görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı 3 milyonu aşarken, pandemi ABD ve Çin arasında politik bir savaş haline geldi. İki ülke arasında karşılık suçlamalar, bilimsel dayanaklardan uzak komplo teorilerini yaratmaya devam ediyor. Kasım ayında salgının başladığı Çin'in Wuhan kentinde yapılan Askeri Dünya Spor Oyunları’na (askeri olimpiyatlar) ABD ordu takımıyla katılan bisikletçi Maatje Benassi, Çin medyası ve komplo teorisyenleri tarafından hastalığı Wuhan’a taşıyan kişi olarak ilan edildi. CNN'in haberine göre, Covid-19 yakalanmadığını belirten ABD ordusu mensubu Benassi salgının başladığı günden itibaren komplo teorisyenlerinin kurbanı haline geldiğini söyledi.

ABD ORDUSU MENSUBU KOMPLO TEORİLERİNİN KURBANI OLDU 200’ün üzerinde ülke ve bölgede görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı 3 milyonu aşarken, pandemi ABD ve Çin arasında politik bir savaş haline geldi. İki ülke arasında karşılık suçlamalar, bilimsel dayanaklardan uzak komplo teorilerini yaratmaya devam ediyor. Kasım ayında salgının başladığı Çin'in Wuhan kentinde yapılan Askeri Dünya Spor Oyunları’na (askeri olimpiyatlar) ABD ordu takımıyla katılan bisikletçi Maatje Benassi, Çin medyası ve komplo teorisyenleri tarafından hastalığı Wuhan’a taşıyan kişi olarak ilan edildi. CNN'in haberine göre, Covid-19 yakalanmadığını belirten ABD ordusu mensubu Benassi salgının başladığı günden itibaren komplo teorisyenlerinin kurbanı haline geldiğini söyledi.

#2
Foto - CORONA VİRÜS SALGININI BAŞLATMAKLA SUÇLANDI Aynı zamanda profesyonel bisiklet yarışçısı olan Benassi’nin hayatının Pekin yönetiminin suçlayan teoriler nedeniyle altüst olduğunu söyledi. Benassi hakkında neredeyse her gün bir teori üretildi, ev adresi sosyal medyada yayınlandı. Hayatının tehlikede olduğunu söyleyen Benassi, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınını başlatmakla suçlanıyor.

CORONA VİRÜS SALGININI BAŞLATMAKLA SUÇLANDI Aynı zamanda profesyonel bisiklet yarışçısı olan Benassi’nin hayatının Pekin yönetiminin suçlayan teoriler nedeniyle altüst olduğunu söyledi. Benassi hakkında neredeyse her gün bir teori üretildi, ev adresi sosyal medyada yayınlandı. Hayatının tehlikede olduğunu söyleyen Benassi, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınını başlatmakla suçlanıyor.

#3
Foto - YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ Maatje Benassi tüm bu suçlamaların dayanağı olmadığını ve hiçbir zaman herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ifade etti. Bisiklet sporcusu Benassi, tüm bu suçlamaların, Çin hükümeti ve onun medya organları tarafından ortaya atıldığını söylerek, iddiaların tek dayanağının kasım ayında Wuhan’daki bisiklet yarışlarına katılması olduğunu söyledi. Sosyal medyadan ölüm tehditleri alanBenassi, konuya ilişkin ABD'deki yetkilerden yardım istediğini de açıkladı.

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ Maatje Benassi tüm bu suçlamaların dayanağı olmadığını ve hiçbir zaman herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ifade etti. Bisiklet sporcusu Benassi, tüm bu suçlamaların, Çin hükümeti ve onun medya organları tarafından ortaya atıldığını söylerek, iddiaların tek dayanağının kasım ayında Wuhan’daki bisiklet yarışlarına katılması olduğunu söyledi. Sosyal medyadan ölüm tehditleri alanBenassi, konuya ilişkin ABD'deki yetkilerden yardım istediğini de açıkladı.

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Foto - SOSYAL MEDYADAKİ YANLIŞ BİLGİLER, GERÇEK HAYATTA GERİ ALINAMAYACAK SONUÇLAR DOĞURABİLİR Corona virüsün dünyaya yayıldığı andan hastalık hakkında yanlış bilgiler de yayılmaya başladı. Facebook, Youtube ve Twitter gibi teknoloji devleri, komplo teorilerini durdurmak için adım attılar, ancak bu çabalar Benassi’ye yardım edemedi. Ailenin çektiği acı, açık sahte yalanların sosyal medya platformları tarafından ödüllendirilmesi ve güçlendirilmesi potansiyelini vurguluyor. Ayrıca, çevrimiçi yanlış bilgi vermenin, ne kadar vahşi ya da açıkça yanlış görünse de, çevrimdışı dünyada gerçek ve kalıcı sonuçları olabileceğini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Maajte ve eşi Matt hala ABD hükümetinde aktif olarak çalışıyor. Maajte, ABD Ordusu'nun Virginia'daki Fort Belvoir'de güvenlik görevlisi olarak, emekli Hava Kuvvetleri subayı Matt ise aynı biriminde sivil olarak görev yapıyor.

SOSYAL MEDYADAKİ YANLIŞ BİLGİLER, GERÇEK HAYATTA GERİ ALINAMAYACAK SONUÇLAR DOĞURABİLİR Corona virüsün dünyaya yayıldığı andan hastalık hakkında yanlış bilgiler de yayılmaya başladı. Facebook, Youtube ve Twitter gibi teknoloji devleri, komplo teorilerini durdurmak için adım attılar, ancak bu çabalar Benassi’ye yardım edemedi. Ailenin çektiği acı, açık sahte yalanların sosyal medya platformları tarafından ödüllendirilmesi ve güçlendirilmesi potansiyelini vurguluyor. Ayrıca, çevrimiçi yanlış bilgi vermenin, ne kadar vahşi ya da açıkça yanlış görünse de, çevrimdışı dünyada gerçek ve kalıcı sonuçları olabileceğini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Maajte ve eşi Matt hala ABD hükümetinde aktif olarak çalışıyor. Maajte, ABD Ordusu'nun Virginia'daki Fort Belvoir'de güvenlik görevlisi olarak, emekli Hava Kuvvetleri subayı Matt ise aynı biriminde sivil olarak görev yapıyor.

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