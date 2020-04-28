2020-04-28 17:33:10 Koronavirüs salgınını başlatmakla suçlandı! Hayatı alt üst oldu
ABD ordusunda görev yapan ve bisikletçi Maatje Benassi, yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalığını Çin’e getirdiği iddialarının ardından, iki çocuk annesi kadın komplo teorilerinin hedefi haline geldi. Benassi, hayatının altüst olduğunu belirtirken, sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Yaşanan durum, sosyal medyanın yanlış bilgiyi ne kadar güçlendirebileceğini ortaya koyarken, çevrimiçi platformlarda gerçekleşen olayların, fiziksel dünyada yaratabileceği tehlikeyi açığa çıkardı.