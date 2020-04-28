Koronavirüs salgınını başlatmakla suçlandı! Hayatı alt üst oldu

SOSYAL MEDYADAKİ YANLIŞ BİLGİLER, GERÇEK HAYATTA GERİ ALINAMAYACAK SONUÇLAR DOĞURABİLİR Corona virüsün dünyaya yayıldığı andan hastalık hakkında yanlış bilgiler de yayılmaya başladı. Facebook, Youtube ve Twitter gibi teknoloji devleri, komplo teorilerini durdurmak için adım attılar, ancak bu çabalar Benassi’ye yardım edemedi. Ailenin çektiği acı, açık sahte yalanların sosyal medya platformları tarafından ödüllendirilmesi ve güçlendirilmesi potansiyelini vurguluyor. Ayrıca, çevrimiçi yanlış bilgi vermenin, ne kadar vahşi ya da açıkça yanlış görünse de, çevrimdışı dünyada gerçek ve kalıcı sonuçları olabileceğini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Maajte ve eşi Matt hala ABD hükümetinde aktif olarak çalışıyor. Maajte, ABD Ordusu'nun Virginia'daki Fort Belvoir'de güvenlik görevlisi olarak, emekli Hava Kuvvetleri subayı Matt ise aynı biriminde sivil olarak görev yapıyor.