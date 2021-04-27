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Dünya
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Korona ülkeyi ele geçirdi! Cesetler yakılmak için sırada bekliyor

2021-04-27 15:56:44
Korona ülkeyi ele geçirdi! Cesetler yakılmak için sırada bekliyor

Salgının yeni merkez üssü olan ve günlerdir dünya vaka rekorunun kırıldığı Hindistan'dan kan donduran görüntüler gelmeye devam ediyor. Oksijen tüplerinin karaborsaya düştüğü ve hastaların pencerelerden atlayarak intihar ettiği ülkede, koronadan ölenlerin cansız bedenlerinin yakıldığı krematoryumlarda da yer kalmadığı ve artık cansız bedenlerin sokaklarda yakıldığı da gelen bilgiler arasında. Öte yandan yakılmak için sıra sıra dizilen cansız bedenlere ait görüntüler dünyanın kanını dondurdu.

#1
Foto - Hindistan'dan gelen korkunç haberlere ve görüntülere bir yenisi eklendi. Devlet bakanı yardımcısı da olan bir vekilin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım adeta kan dondurdu.

Hindistan'dan gelen korkunç haberlere ve görüntülere bir yenisi eklendi. Devlet bakanı yardımcısı da olan bir vekilin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım adeta kan dondurdu.

#2
Foto - YAKILMAK İÇİN SIRALARINI BEKLİYORLART. Mano Thangaraj'ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarda Kovid-19 yüzünden hayatını kaybeden ve yakılmak için bekleyen cansız bedenlerden oluşan tarifsiz uzunluktaki sıra görülüyor. Üzeri çiçeklerle süslenmiş cansız bedenler yerlere serili vaziyette yakılmak için sıralarını beklerken hayatını kaybeden kişilerin de çevrede üzüntü içinde beklediği görülüyor.

YAKILMAK İÇİN SIRALARINI BEKLİYORLART. Mano Thangaraj'ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarda Kovid-19 yüzünden hayatını kaybeden ve yakılmak için bekleyen cansız bedenlerden oluşan tarifsiz uzunluktaki sıra görülüyor. Üzeri çiçeklerle süslenmiş cansız bedenler yerlere serili vaziyette yakılmak için sıralarını beklerken hayatını kaybeden kişilerin de çevrede üzüntü içinde beklediği görülüyor.

#3
Foto - CANSIZ BEDENLER SOKAKTA YAKILMAYA BAŞLANDIÜlkedeki krematoryumların kapasitelerinin tamamen dolduğu ve cansız bedenlerin sokaklarda yakılmaya başlandığı da Hindistan'dan gelen haberler arasında. Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyle krematoryumlarda yer kalmamasının ardından, ölüler geçici olarak inşa edilen mekanlarda yakılmaya başladı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarının, ölülerini yakmalarına izin verilmeden önce saatlerce beklemek zorunda kaldığı ifade edilirken, Başkent Yeni Delhi'de Sarai Kale Han krematoryumunda en az 27 yeni platformun inşa edildiği, krematoryum çevresindeki parka 80 platformun daha eklendiği bilgisi paylaşıldı. OTOPARK VE BOŞ ALANLAR KREMATORYUMA DÖNÜŞTÜRÜLÜYORKrematoryum görevlileri, sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar çalıştıklarını belirtirken, bir yetkili, Indian Express gazetesine yaptığı açıklamada, daha fazla platforma ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yeni Delhi'de giderek artan ölü sayıları nedeniyle cansız bedenlerin yakılması için otopark, park ve boş alanların geçici krematoryumlara dönüştürülmesinin planladığı kaydedildi.

CANSIZ BEDENLER SOKAKTA YAKILMAYA BAŞLANDIÜlkedeki krematoryumların kapasitelerinin tamamen dolduğu ve cansız bedenlerin sokaklarda yakılmaya başlandığı da Hindistan'dan gelen haberler arasında. Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyle krematoryumlarda yer kalmamasının ardından, ölüler geçici olarak inşa edilen mekanlarda yakılmaya başladı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarının, ölülerini yakmalarına izin verilmeden önce saatlerce beklemek zorunda kaldığı ifade edilirken, Başkent Yeni Delhi'de Sarai Kale Han krematoryumunda en az 27 yeni platformun inşa edildiği, krematoryum çevresindeki parka 80 platformun daha eklendiği bilgisi paylaşıldı. OTOPARK VE BOŞ ALANLAR KREMATORYUMA DÖNÜŞTÜRÜLÜYORKrematoryum görevlileri, sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar çalıştıklarını belirtirken, bir yetkili, Indian Express gazetesine yaptığı açıklamada, daha fazla platforma ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yeni Delhi'de giderek artan ölü sayıları nedeniyle cansız bedenlerin yakılması için otopark, park ve boş alanların geçici krematoryumlara dönüştürülmesinin planladığı kaydedildi.

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