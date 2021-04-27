2021-04-27 15:56:44 Korona ülkeyi ele geçirdi! Cesetler yakılmak için sırada bekliyor
Salgının yeni merkez üssü olan ve günlerdir dünya vaka rekorunun kırıldığı Hindistan'dan kan donduran görüntüler gelmeye devam ediyor. Oksijen tüplerinin karaborsaya düştüğü ve hastaların pencerelerden atlayarak intihar ettiği ülkede, koronadan ölenlerin cansız bedenlerinin yakıldığı krematoryumlarda da yer kalmadığı ve artık cansız bedenlerin sokaklarda yakıldığı da gelen bilgiler arasında. Öte yandan yakılmak için sıra sıra dizilen cansız bedenlere ait görüntüler dünyanın kanını dondurdu.