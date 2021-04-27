Korona ülkeyi ele geçirdi! Cesetler yakılmak için sırada bekliyor

CANSIZ BEDENLER SOKAKTA YAKILMAYA BAŞLANDIÜlkedeki krematoryumların kapasitelerinin tamamen dolduğu ve cansız bedenlerin sokaklarda yakılmaya başlandığı da Hindistan'dan gelen haberler arasında. Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyle krematoryumlarda yer kalmamasının ardından, ölüler geçici olarak inşa edilen mekanlarda yakılmaya başladı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarının, ölülerini yakmalarına izin verilmeden önce saatlerce beklemek zorunda kaldığı ifade edilirken, Başkent Yeni Delhi'de Sarai Kale Han krematoryumunda en az 27 yeni platformun inşa edildiği, krematoryum çevresindeki parka 80 platformun daha eklendiği bilgisi paylaşıldı. OTOPARK VE BOŞ ALANLAR KREMATORYUMA DÖNÜŞTÜRÜLÜYORKrematoryum görevlileri, sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar çalıştıklarını belirtirken, bir yetkili, Indian Express gazetesine yaptığı açıklamada, daha fazla platforma ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yeni Delhi'de giderek artan ölü sayıları nedeniyle cansız bedenlerin yakılması için otopark, park ve boş alanların geçici krematoryumlara dönüştürülmesinin planladığı kaydedildi.