Konutu tahtından etti! Deprem sonrası talep patladı

“Bu satışların 105 bin 476’sı konutta, 93 bin 187’si arsada, 51 bin 646’sı tarlada, 10 bin 542’si de iş yeri satışında ve geriye kalan ise diğer taşınmazların satışıyla gerçekleşti. Bu dönemde yapılan arsa ve tarla satışı toplamda 144 bin 833 olarak gerçekleşerek konutu geride bıraktı. Bu da demek oluyor ki, vatandaşlarımız artık gayrimenkul tercihinde arsa ve araziye öncelik veriyor. Pek çok sebeplerden dolayı arsa ve arazi satışları, konutu tahtından etmiş durumda. Aslında bunun ilk belirtilerini geçtiğimiz ayda almıştık. Ama bu ay daha da net şekilde fark edildi. Konut alımlarında düşüşün pek çok nedeni var demiştik.