Konutu tahtından etti! Deprem sonrası talep patladı

Türkiye genelinde Mart ayında 105 bin 476 konut satılırken, konut satışlarının ilk 3 aylık dönemine bakıldığında geçen yıla göre yüzde 11,5 azalışla toplamda 283 bin 215 adetlik bir satış gerçekleşti. Elfi Gayrimenkul Kurucusu ve Broker’ı Özkan Aydemir, depremler sebebiyle vatandaşlarımızda oluşan tercih değişikliğine dikkat çekti. Aydemir, “Deprem felaketinden sonra pek çok kez tekrarladık. Ama tekrar etmede fayda var. Vatandaşlarımız artık alacağı konut için havuzu, otoparkı, parkı ve bahçesi olmasa da olur. Yeter ki depreme karşı dayanıklı, güvenli olsun diyor. Bu düşünce toplumun her kesimindeki bireye iyice yerleşmiş durumda. Bu durum inşaat firmalarının da gelecekti projeleri için oldukça önem arz eden bir hadise. Gayrimenkul sektöründe depremlerden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylemiştik. Bir kez daha tekrar etmiş olalım” dedi.