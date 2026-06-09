  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Öyle bir hamle yapacak ki... Kimse olan bitene inanamayacak! Aziz Başkan hızlı başladı... Sağlık Bakanlığı devreye aşlıyor: REDES sistemi resmen tanıtıldı! Türkiye'nin silahı BORAN 33 saniyede öyle bir şey yaptı ki kimse olan bitene inanamadı Şehit Aybüke öğretmen dualarla anıldı! ‘Seni öldürende yoktur din iman' Ruben Loftus-Cheek, Milan'dan dev imza an meselesi: Beşiktaş sahasına iniyor Bir ilk olacak! A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası'na özel davetle katılacak İzmir’in köklü kulübüne yeni stadyum müjdesi Dost ve kardeş ülkede hain saldırı! Çok sayıda ölü var... Misilleme gecikmedi Meğer bu meyve adeta melatonin deposu... Binlerce yıldır dallarından şifa saçıyor: Bunu alanın zararı olmaz Cüneyt Arkın'ın oğlundan yürek burkan itiraf: Babam vefat ettikten sonra 2,5 sene...
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Koç’a tepki saldırıları sürüyor! Rezil ötesi sözde fıkraya 2 satırlık özür gelmişti
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Koç’a tepki saldırıları sürüyor! Rezil ötesi sözde fıkraya 2 satırlık özür gelmişti

Sözde fıkra adı altında haddini aşarak Kürt kadınlarına yönelik alçakça ve iğrenç ifadeler kullanan, tepkiler çığ gibi büyüyünce de sinsi bir kurnazlıkla iki satırlık gayriciddi bir özür metni yayınlayan Rahmi Koç’un ağzı bozuk tavrına öfke dinmiyor. Kürt kadın kardeşlerimize hakaret eden sermaye barununun kurumlarına yönelik protestolar silahlı eylemlere dönüşürken, Diyarbakır’da Koç Grubu’na ait banka şubesi ve ATM’ler şafak vakti ardı ardına kurşun yağmuruna tutuldu.

1
#1
Foto - Koç’a tepki saldırıları sürüyor! Rezil ötesi sözde fıkraya 2 satırlık özür gelmişti

Milli ve manevi değerleri, toplumun mukaddes unsurlarını her fırsatta hor gören elitist kibir, bu kez de Rahmi Koç’un rezil ötesi sözde fıkrasıyla patlak verdi. Kürt kadın kardeşlerimizi hedef alarak ağzından adeta lağım akıtan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un bu ahlaksızlığı, tüm bölgeyi ve vicdan sahibi kamuoyunu ayağa kaldırdı. Skandalın ardından yükselen infiali dindirmek amacıyla sinsi bir planla servis edilen iki satırlık kuru özür beyanı, hakarete uğrayan mazlum halkın gururunu tamir etmeye yetmediği gibi öfkeyi daha da perçinledi. Ağzı bozuk sermaye baronuna yönelik dinmeyen bu nefret, Diyarbakır’da saniyeler içinde sokak eylemlerine ve silahlı çatışma boyutuna evrildi. İlk olarak Koç Grubu bünyesindeki iki ayrı Otokoç şubesinin hedef alınmasının ardından, dün Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesindeki Yapı Kredi Bankası şubesine düzenlenen silahlı baskının şoku geçmeden, bu sabah kentten ikinci bir saldırı haberi daha geldiği belirlendi.

#2
Foto - Koç’a tepki saldırıları sürüyor! Rezil ötesi sözde fıkraya 2 satırlık özür gelmişti

Diyarbakır'da Koç Grubu'na bağlı Yapı Kredi Bankası'na bu sabah ikinci kez silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişilerce bankanın iki ATM'si kurşunlandı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un Kürt kadınlarına yönelik anlattığı fıkraya tepki olarak başladığı öne sürülen protestolar, silahlı eylemlere dönüştü. Diyarbakır'da dün bir Yapı Kredi şubesinin hedef alınmasının ardından, bu sabah da aynı bankaya ait iki ATM kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu.

#3
Foto - Koç’a tepki saldırıları sürüyor! Rezil ötesi sözde fıkraya 2 satırlık özür gelmişti

GERGİNLİĞİN FİTİLİNİ TEŞLEYEN FIKRA Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un geçtiğimiz günlerde Kürt kadınlarını konu alan bir fıkra anlatması, büyük tepkiyle karşılanmıştı. Bu açıklamaların ardından Koç Grubu bünyesindeki kurumlara yönelik organize saldırılar başladı. İlk olarak grup bünyesindeki iki ayrı Otokoç şubesi hedef alınırken, dün de Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Yapı Kredi Bankası şubesine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlenmişti.

#4
Foto - Koç’a tepki saldırıları sürüyor! Rezil ötesi sözde fıkraya 2 satırlık özür gelmişti

BU SABAH İKİNCİ SALDIRI GELDİ Koç Grubu kurumlarına yönelik öfke dindirilemezken, Diyarbakır'dan bir saldırı haberi daha geldi. Merkez Yenişehir ilçesinin işlek noktalarından Ofis semtinde bulunan Yapı Kredi Bankası’na ait iki ATM, sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah sesleri üzerine bölgede kısa süreli panik yaşandı.

#5
Foto - Koç’a tepki saldırıları sürüyor! Rezil ötesi sözde fıkraya 2 satırlık özür gelmişti

POLİS GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATTI Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kurşunların hedefi olan ATM'lerin çevresine şerit çeken olay yeri inceleme ekipleri, boş kovanları toplayarak bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Polis, Koç Grubu'na ait kurumları ardı ardına hedef alan ve şehirde gerilimi tırmandıran bu saldırıları gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap

Atm veya banka şübwlerinin ne süçü var fazla ileri gittiniz arkası terör kokuyor ona göre Koçları hiç sevmem ama onları bahane edip ülkeyi krımınalıze etmenin de alemi yok.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
TBMM'de gece yarısı alarmı! 6 bin kişilik kaos patlayabilir!
Siyaset

TBMM'de gece yarısı alarmı! 6 bin kişilik kaos patlayabilir!

CHP Grup Toplantısı öncesi tansiyon yükseldi. Saat 13.30'da yapılacak toplantıda hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıkacağını..
"Gelinlik" vurgunu! Dudak uçuklatan fiyatlar yetmedi, şimdi de bu parası çıktı
Gündem

"Gelinlik" vurgunu! Dudak uçuklatan fiyatlar yetmedi, şimdi de bu parası çıktı

Yuva kuracak gençlerin zora sokan gelinlik fiyatları dudak uçuklatmaya devam ederken bir skandal daha patlak verdi. Kiraları bile cep yakan ..
Jackie Chan öldü mü?
Medya

Jackie Chan öldü mü?

Dünya Jackie Chan hakkında “öldü mü, yaşıyor mu?” sorusunun cevabın arıyor. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan asılsız paylaşımlar ve do..
6 kişi hayatını kaybetti! Gaz dolum istasyonunda korkunç patlama
Dünya

6 kişi hayatını kaybetti! Gaz dolum istasyonunda korkunç patlama

Özbekistan’ın Kaşkaderya bölgesindeki sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonunda patlama yaşandı.
Verdiği cevap şaşırttı! Kimlik kontrolünde bir anda koşmaya başladı
Aktüel

Verdiği cevap şaşırttı! Kimlik kontrolünde bir anda koşmaya başladı

Bursa İnegöl'de kimlik kontrolü sırasında polisten kaçan Ali Ç., polis ve jandarma ekiplerinin takibiyle yakalandı. Çok sayıda hırsızlık suç..
İran resmi haber ajansı paylaştı: Boom boom Tel Aviv!
Dünya

İran resmi haber ajansı paylaştı: Boom boom Tel Aviv!

İran’ın resmi haber ajansı Tasnim, İran’dan fırlatılan ve terör devleti İsrail’in Tel Aviv kentinin yerle bir edildiği füzeleri, dans eden b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23