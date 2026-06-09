Koç’a tepki saldırıları sürüyor! Rezil ötesi sözde fıkraya 2 satırlık özür gelmişti

Milli ve manevi değerleri, toplumun mukaddes unsurlarını her fırsatta hor gören elitist kibir, bu kez de Rahmi Koç’un rezil ötesi sözde fıkrasıyla patlak verdi. Kürt kadın kardeşlerimizi hedef alarak ağzından adeta lağım akıtan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un bu ahlaksızlığı, tüm bölgeyi ve vicdan sahibi kamuoyunu ayağa kaldırdı. Skandalın ardından yükselen infiali dindirmek amacıyla sinsi bir planla servis edilen iki satırlık kuru özür beyanı, hakarete uğrayan mazlum halkın gururunu tamir etmeye yetmediği gibi öfkeyi daha da perçinledi. Ağzı bozuk sermaye baronuna yönelik dinmeyen bu nefret, Diyarbakır’da saniyeler içinde sokak eylemlerine ve silahlı çatışma boyutuna evrildi. İlk olarak Koç Grubu bünyesindeki iki ayrı Otokoç şubesinin hedef alınmasının ardından, dün Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesindeki Yapı Kredi Bankası şubesine düzenlenen silahlı baskının şoku geçmeden, bu sabah kentten ikinci bir saldırı haberi daha geldiği belirlendi.