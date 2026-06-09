Koç’a tepki saldırıları sürüyor! Rezil ötesi sözde fıkraya 2 satırlık özür gelmişti
Sözde fıkra adı altında haddini aşarak Kürt kadınlarına yönelik alçakça ve iğrenç ifadeler kullanan, tepkiler çığ gibi büyüyünce de sinsi bir kurnazlıkla iki satırlık gayriciddi bir özür metni yayınlayan Rahmi Koç’un ağzı bozuk tavrına öfke dinmiyor. Kürt kadın kardeşlerimize hakaret eden sermaye barununun kurumlarına yönelik protestolar silahlı eylemlere dönüşürken, Diyarbakır’da Koç Grubu’na ait banka şubesi ve ATM’ler şafak vakti ardı ardına kurşun yağmuruna tutuldu.