Koç Holding’e büyük onay! İzin çıktı, bayram edecekler

Koç Holding, temmuz ayında yaptığı açıklamayla, sermayesinin yaklaşık yüzde 75’ine sahip olduğu bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) üzerinden Yıldız Holding A.Ş. ve Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. ile bir Pay Alım Satım Sözleşmesi imzaladığını duyurmuştu. Anlaşma kapsamında, MCI Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (MCI) ile RAM Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (RAM)’in hisselerinin yüzde 50’si Sağlam İnşaat’tan, kalan yüzde 50’si ve Beta Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği A.Ş.’nin hisseleri ise Yıldız Holding’den devralınacak.