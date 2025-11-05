  • İSTANBUL
Koç Holding’e büyük onay! İzin çıktı, bayram edecekler

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rekabet Kurumu'ndan, Koç Holding’e bayram ettirecek onay çıktı. Devir sürecinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

#1
Foto - Koç Holding’e büyük onay! İzin çıktı, bayram edecekler

Rekabet Kurumu'ndan, Koç Holding’in bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. aracılığıyla Yıldız Holding’e ait Göcek marinalarını devralmasına onay çıktı.

#2
Foto - Koç Holding’e büyük onay! İzin çıktı, bayram edecekler

Koç Holding, temmuz ayında yaptığı açıklamayla, sermayesinin yaklaşık yüzde 75’ine sahip olduğu bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) üzerinden Yıldız Holding A.Ş. ve Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. ile bir Pay Alım Satım Sözleşmesi imzaladığını duyurmuştu. Anlaşma kapsamında, MCI Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (MCI) ile RAM Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (RAM)’in hisselerinin yüzde 50’si Sağlam İnşaat’tan, kalan yüzde 50’si ve Beta Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği A.Ş.’nin hisseleri ise Yıldız Holding’den devralınacak.

#3
Foto - Koç Holding’e büyük onay! İzin çıktı, bayram edecekler

Rekabet Kurulu, yapılan değerlendirme sonucunda, devralma işleminin “etkin rekabeti önemli ölçüde azaltmayacağı”na karar vererek Koç Holding’e onay verdi. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

#4
Foto - Koç Holding’e büyük onay! İzin çıktı, bayram edecekler

"29.07.2025 tarihli özel durum açıklamamız ile sermayesinde yaklaşık u paya sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) ile Yıldız Holding A.Ş. ve Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. (Sağlam İnşaat) arasında, MCI Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (MCI) ile RAM Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş.'nin (RAM) sermayelerinin P'sini temsil eden payların Sağlam İnşaat'tan, MCI ve RAM'in sermayelerinin kalan P'sini temsil eden payların sahibi olan Beta Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamının ise Yıldız Holding A.Ş.'den satın alınmasına yönelik bir Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandığı, işlemin tamamlanmasının Rekabet Kurulu onayının alınması dâhil belirli kapanış koşullarına bağlı olduğu kamuya açıklanmıştı. Rekabet Kurulu tarafından işleme izin verilmesine karar verildiği bildirilmiştir. Kapanış koşullarının tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır."

