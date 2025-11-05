Koç Holding’e büyük onay! İzin çıktı, bayram edecekler

"29.07.2025 tarihli özel durum açıklamamız ile sermayesinde yaklaşık u paya sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) ile Yıldız Holding A.Ş. ve Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. (Sağlam İnşaat) arasında, MCI Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (MCI) ile RAM Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş.'nin (RAM) sermayelerinin P'sini temsil eden payların Sağlam İnşaat'tan, MCI ve RAM'in sermayelerinin kalan P'sini temsil eden payların sahibi olan Beta Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamının ise Yıldız Holding A.Ş.'den satın alınmasına yönelik bir Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandığı, işlemin tamamlanmasının Rekabet Kurulu onayının alınması dâhil belirli kapanış koşullarına bağlı olduğu kamuya açıklanmıştı. Rekabet Kurulu tarafından işleme izin verilmesine karar verildiği bildirilmiştir. Kapanış koşullarının tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır."