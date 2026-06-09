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Teknoloji-Bilişim
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Klima her evde var ama Japonlar serinlemek için öyle bir şey yaptı ki... Fanlı kıyafetler geliyor
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Klima her evde var ama Japonlar serinlemek için öyle bir şey yaptı ki... Fanlı kıyafetler geliyor

Adana'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte klima kullanımı zirveye çıkarken Japonlar sıcak hava dalgalarına karşı giyim ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Ülkenin en büyük indirim mağazası zincirlerinden Don Quijote, dahili fan sistemine sahip yelek, şapka ve battaniyeleri satışa sunmaya hazırlanıyor. Japonların serinlemek için geliştirdiği teknoloji çok ama çok büyük ilgi görüyor.

#1
Foto - Klima her evde var ama Japonlar serinlemek için öyle bir şey yaptı ki... Fanlı kıyafetler geliyor

Japonya, yaz aylarında etkisini artırması beklenen aşırı sıcaklara karşı sıra dışı bir çözümü hayata geçiriyor. Ülkenin popüler perakende zinciri Don Quijote, içerisine fan sistemi yerleştirilen giyim ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya hazırlanırken, geçen yıl deneme satışlarında kısa sürede tükenen ürünlerin bu sezon daha geniş çapta piyasaya sürüleceği açıklandı.

#2
Foto - Klima her evde var ama Japonlar serinlemek için öyle bir şey yaptı ki... Fanlı kıyafetler geliyor

Fanlı yelek, şapka ve battaniye geliyor Nikkei Asia’nın haberine göre, yeni ürün serisinde dahili fanlara sahip yelek, şapka ve fan destekli battaniye yer alıyor. Özellikle Reebok markalı fanlı yelek, taşınabilir güç bankasıyla çalışan daha sessiz fan sistemi ve günlük kullanıma uygun tasarımıyla öne çıkıyor. Ürünün satış fiyatı 9.899 yen olarak açıklandı.

#3
Foto - Klima her evde var ama Japonlar serinlemek için öyle bir şey yaptı ki... Fanlı kıyafetler geliyor

Japon Meteoroloji Ajansı, son yıllarda artan sıcak hava dalgaları nedeniyle 40 santigrat derecenin üzerindeki günler için 'kokushobi' tanımını oluşturdu. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve El Niño etkisiyle aşırı sıcakların görülmesi bekleniyor.

#4
Foto - Klima her evde var ama Japonlar serinlemek için öyle bir şey yaptı ki... Fanlı kıyafetler geliyor

Fanlı yelekler geçen yıl sınırlı sayıdaki mağazada deneme amacıyla satışa sunulmuştu. Ürünler yalnızca Japon tüketicilerden değil, Tayvan ve Güney Kore'den gelen turistlerden de yoğun ilgi görerek kısa sürede stokları tüketmişti.

#5
Foto - Klima her evde var ama Japonlar serinlemek için öyle bir şey yaptı ki... Fanlı kıyafetler geliyor

Don Quijote'nin bağlı olduğu Pan Pacific International Holdings, artan maliyetler ve küresel gelişmeler karşısında EDRP adlı yeni düşük fiyatlı özel markasını da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni seride 500 mililitrelik su 40 yen, 1 kilogram makarna 214 yen, 18'li tuvalet kağıdı paketi ise 405 yen fiyatla satışa sunulacak. Şirket, sade ambalaj kullanımı, lojistik optimizasyonu ve ölçek ekonomisi sayesinde maliyetlerini yaklaşık yüzde 7 azaltmayı başardığını belirtirken, yeni ürünlerin Don Quijote, Apita, Piago ve Robin Hood marketleri dahil ülke genelindeki 670 mağazada tüketicilerle buluşacağını duyurdu.

#6
Foto - Klima her evde var ama Japonlar serinlemek için öyle bir şey yaptı ki... Fanlı kıyafetler geliyor

Öte yandan yaz aylarının etkisini hissettirmeye başladığı Adana'da klima kullanımı artık lüks olmaktan çıkıp zorunlu ihtiyaç haline geldi. Ancak sıcak havadan korunmak için kullanılan klimaların çevreye olan etkileri de tartışma konusu oldu. Kentte bazı konutlarda 5-6 klimanın bir arada kullanılması gündeme gelirken, uzmanlar enerji tüketimi ve çevresel etkiler konusunda vatandaşları bilinçli davranmaya çağırdı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çevre Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Demirci, klima kullanımının her geçen yıl arttığını belirterek, "Adana ve bölgesinde klima kullanımı çok fazla arttı. Artık zaruri bir ihtiyaç haline geldi. Klimanın getirmiş olduğu konforun yanında çevresel etkileri de oldukça fazla. İyi ve kötü yönleriyle klima, hayatımızın bir parçası oldu." dedi. Binaların dış cephelerinde yer alan klima ünitelerinin görsel kirliliğe neden olduğunu ifade eden Demirci, "Binaların dışındaki görüntü çevresel kirlilik oluşturuyor. Diğer taraftan klima kullanımında hem enerji açığa çıkıyor hem de içeriler serinlerken dışarıya atık ısı veriliyor. Dışarıda atık ısı adaları ortaya çıkıyor. Ayrıca enerjinin üretimi sırasında fosil yakıtlar tüketiliyor." diye konuştu. Klima kullanımında enerji verimliliğinin önemine dikkat çeken Demirci, "Bir planlama yaparak klima tüketimini azaltmamız gerekiyor. Tercih edeceğimiz klimalarda enerji tüketimini düşürmeliyiz. Kullandığımız klimaların düzenli bakımlarını yaptırmamız gerekiyor. Enerji sarfiyatını azaltmak için inverter klima kullanmalıyız. Yeni yapılan sitelerde iklimlendirme sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Böylece hem görsel kirlilik sorununu aşmış olacağız hem de enerji tüketimini azaltacağız." ifadelerini kullandı. Klimaların iklim değişikliğine etkisine de değinen Demirci, sera gazlarının küresel ısınmayı tetiklediğini belirterek şunları söyledi: "Sera gazı etkisi iklim değişikliğine neden oluyor. İhtiyacımız her geçen gün artıyor. Hava ısınıyor, klima tüketimi artıyor. Klima tüketimi arttıkça içerileri soğuturken dışarıya ısı veriyoruz. Böylece zincirleme bir döngü içinde süreç devam ediyor." Demirci, özellikle aşırı sıcakların yaşandığı Adana'da klima kullanımının bilinçli yapılması, enerji verimliliği yüksek cihazların tercih edilmesi ve merkezi iklimlendirme sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

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