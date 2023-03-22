Kızılay’ın ramazan seferberliği

“Bu Ramazan Acımız Bir Aşımız Bir” sloganıyla Ramazan kampanyasını yürütecek olan Kızılay, 2 mlyar 118 milyon TL’lik yardımla 18 milyon 966 bin 330 kişiye ulaşmayı planlıyor. Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen afetzedelerin ihtiyaçlarını Ramazan ayında da karşılamaya devam edecek. Depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kızılay, Ramazan ayında da beslenme ihtiyaçlarının yanı sıra psikososyal destek hizmetleri, mobil sağlık hizmetleri, sosyal marketlerden yardım malzemesi dağıtımlarını kesintisiz devam ettirecek. 10 İl 49 İlçede 1.6 Milyon kişiye yemek dağıtımları devam edecek Kızılay’ın koordinasyonunda Afet Beslenme Grubu, depremden etkilenen 10 il 49 ilçede bulunan 1,6 milyon afetzedeye Ramazan ayında da 3 öğün sıcak yemek dağıtımı kesintisiz devam ettirecek. Akşam yemeklerinin dağıtımı iftar saatlerinde gerçekleştirilecek. Oruç tutmayan afetzedeler içinde sabah ve öğle yemek dağıtımları aynı noktalarda çadır kentlerde yapılacak. Kızılay, Valilikler ve Belediyeler tarafından kurulan iftar çadırlarında da sıcak yemek dağıtımı yapacak. Bölgedeki ikram aracıyla iftar saati ile sahur vakti arasında çay, kahve gibi sıcak içecek dağıtımları gerçekleştirilecek. İftar menüsünün yanında afetzedelere sahurluk/kahvaltılık kumanya verilecek. Sahur içeriği olarak piknik tipi (peynir, zeytin, reçel, tereyağı, helva) ürünler ve meyve suyu, simit/poğaça, su, ekmek dağıtımı yapılacak. Kızılay Hayırseverlerin Destekleriyle 19 Milyon Kişiye Ulaşmayı Planlıyor Depremzedelerin ihtiyaçlarını ramazan ayından da karşılamak için tüm imkanlarını seferber eden Kızılay, hayırseverlerinin bağışlarıyla daha fazla depremzedeye yardım ulaştırmayı planlıyor. Kızılay, deprem bölgesindeki 10 ilde yaşayan ve Türkiye’nin farklı illerine tahliye edilen afetzede ve ihtiyaç sahibi 18.966.330 kişiye, Ramazan sosyal yardım planıyla; “Nakdi Yardım, Kızılay Esen Kart, Bayramlık, İftar Desteği, Konserve, Giyim Yardımı, Gıda Yardımı” aracılığıyla toplam 2.118.000.000 TL değerinde yardım ulaştırmayı planlıyor.