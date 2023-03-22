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Ramazan
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Kızılay’ın ramazan seferberliği

2023-03-22 21:58:02
Kızılay’ın ramazan seferberliği

“Bu Ramazan Acımız Bir Aşımız Bir” sloganıyla Ramazan kampanyasını yürütecek olan Kızılay, 2 mlyar 118 milyon TL’lik yardımla 18 milyon 966 bin 330 kişiye ulaşmayı planlıyor. Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen afetzedelerin ihtiyaçlarını Ramazan ayında da karşılamaya devam edecek. Depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kızılay, Ramazan ayında da beslenme ihtiyaçlarının yanı sıra psikososyal destek hizmetleri, mobil sağlık hizmetleri, sosyal marketlerden yardım malzemesi dağıtımlarını kesintisiz devam ettirecek. 10 İl 49 İlçede 1.6 Milyon kişiye yemek dağıtımları devam edecek Kızılay’ın koordinasyonunda Afet Beslenme Grubu, depremden etkilenen 10 il 49 ilçede bulunan 1,6 milyon afetzedeye Ramazan ayında da 3 öğün sıcak yemek dağıtımı kesintisiz devam ettirecek. Akşam yemeklerinin dağıtımı iftar saatlerinde gerçekleştirilecek. Oruç tutmayan afetzedeler içinde sabah ve öğle yemek dağıtımları aynı noktalarda çadır kentlerde yapılacak. Kızılay, Valilikler ve Belediyeler tarafından kurulan iftar çadırlarında da sıcak yemek dağıtımı yapacak. Bölgedeki ikram aracıyla iftar saati ile sahur vakti arasında çay, kahve gibi sıcak içecek dağıtımları gerçekleştirilecek. İftar menüsünün yanında afetzedelere sahurluk/kahvaltılık kumanya verilecek. Sahur içeriği olarak piknik tipi (peynir, zeytin, reçel, tereyağı, helva) ürünler ve meyve suyu, simit/poğaça, su, ekmek dağıtımı yapılacak. Kızılay Hayırseverlerin Destekleriyle 19 Milyon Kişiye Ulaşmayı Planlıyor Depremzedelerin ihtiyaçlarını ramazan ayından da karşılamak için tüm imkanlarını seferber eden Kızılay, hayırseverlerinin bağışlarıyla daha fazla depremzedeye yardım ulaştırmayı planlıyor. Kızılay, deprem bölgesindeki 10 ilde yaşayan ve Türkiye’nin farklı illerine tahliye edilen afetzede ve ihtiyaç sahibi 18.966.330 kişiye, Ramazan sosyal yardım planıyla; “Nakdi Yardım, Kızılay Esen Kart, Bayramlık, İftar Desteği, Konserve, Giyim Yardımı, Gıda Yardımı” aracılığıyla toplam 2.118.000.000 TL değerinde yardım ulaştırmayı planlıyor.

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Foto - Kızılay’ın ramazan seferberliği

Genel Merkez ve Şubeleri aracılıyla hayırseverlerden gelen bağışların desteği ile planlanan yardımların kapsamı; • 1.736.452 Kişiye 376.307.636 TL değerinde nakdi yardım, • Deprem bölgelerindeki 148.667 haneye, 223.000.000 TL değerinde “Kızılay Esen Kart” dağıtımı, • 1.073.376 kişiye, 128.555.525 TL değerinde gıda yardımı, • 21.807 çocuğa, 12.242.186 TL değerinde bayramlık yardımı, • 304.103 çocuğa, 15.577.094 değerinde çocuk ikram paketi dağıtımı, • 1.170.888 kişiye, 84.713.747 TL değerinde konserve et dağıtımı, • 493.409 kişiye, 76.056.044 TL değerinde giyim yardımı, • Türkiye genelindeki Kızılay şubeleri tarafından kurulacak iftar sofraları aracılığıyla 1.500.000 ihtiyaç sahibine, 30.000.000 TL değerinde iftar yemeği, • Kızılay’ın Türkiye genelindeki 36 aşevinden 3.5 Milyon kişilik 25.000.000 TL değerinde yemek dağıtımı, • Afetten etkilenen illerde Kızılay kendi imkanlarıyla 8.100.000 kişilik, 1.134.000.000 TL değerinde iftar ve sahur yemeği verecek. (Kızılay’ın koordine ettiği beslenme platformunun desteği ile bu rakam günlük 1.6 milyon, aylık ise 48 milyon kişiye iftar ve sahur yemeği verecek şekilde gerçekleştirilecektir)

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Foto - Kızılay’ın ramazan seferberliği

8.100 yetim çocuğa, 567.000 TL değerinde beslenme desteği planlanmaktadır. Afetzedeler Türk Halkının Desteklerini Bekliyor 11 ili etkileyen yıkıcı depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, depremzedelerin beslenme, hijyen, temizlik, giyim ve sosyal yardım gibi birçok ihtiyaçları Ramazan ayında da devam edecek. Dayanışma ve paylaşma ayı Ramazan’da insani yardım ihtiyaçların karşılanması için seferber olan Kızılay, “Bu Ramazan Acımız Bir Aşımız Bir” sloganıyla hayırseverlere seslenerek yaraları sarmaya devam edecek.

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Foto - Kızılay’ın ramazan seferberliği

Hayırseverler Kızılay’ın Zekat, Fitre, Fidye, Genel Nakdi, Aşevlerine Nakdi Bağış, Yurt içi - Yurt dışı Gıda Yardımı ile İftar Sofrası, Bayramlık, Oyuncak Yardımı ve Çocuk İkram Paketi yardım seçeneklerine destek olabilecek. Ramazan yardımlarını Kızılay’la ulaştırmak isteyen bağışçılar; bankalarda bulunan Kızılay bağış hesaplarından, www.kizilay.org.tr ’den, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no’lu Kızılay Posta Çeki hesabından ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağışlarını ulaştırabilecekler. Tüm operatörlerden 1877’ye FİTRE yazarak 70 TL’lik, bağış yapabilecek.

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