Kısacık sürede bakın nasıl ünlü oldular?

TV ekranlarında dikkatleri çeken ve başarılarıyla adından söz ettiren ünlü isimler de bir zamanlar halkın içindeydi. İşte ünlü isimlerin birbirinden ilginç keşfedilme hikayeleri..
Burak Özçivit'in babası oğlunun fotoğraflarını ondan habersiz olarak ajanslara gönderdi ve yarışmaya kattı. Yarışmanın jürisi ise Özçivit'in fotoğraflarını iddiaya göre çöpe attı.
Organizatörler Özçivit'in fotoğraflarını tesadüfen çöpte bulup beğenince modellik yarışmasında ikinci olarak şöhret basamaklarına ilk adımı atmış oldu.
Erkan Kolçak Köstendil son dönemin en çok konuşulan oyuncuların başında geliyor. Bir dönem kalecilik yapan Köstendil oyunculuk serüvenini şöyle anlatıyor: "Bursaspor'da kaleciydim. ÖSS'den yüksek puan alamazdım çünkü rakamlarla aram iyi değildi. Spor Akademisi'ne girmek isterdim ama kaleci olduğum için çok hızlı koşamıyordum. Geriye konservatuvar kaldı. Lisedeki hocam Zuhal Köseoğlu beni konservatuvara yönlendirdi. İstanbul'a telefon açıp 'Bir çocuk göndersem bakar mısınız?' dedi."
"Telefonun ucundaki kişi 'Biz Bursa'dayız' diye yanıt verdi. 10 dakika sonra Erkan Can ile Ali Sürmeli okula geldi. Erkan Can bana 'Shakespeare'i biliyor musun?' diye sordu." "O dönem 'Romeo+ Juliet' adında bir film vardı. 'Biliyorum, Leonardo DiCaprio' dedim. Erkan Can "Hay çok işimiz var" dedi. Ardından İstanbul'a gelip konservatuvara girdim. Oradan sonra ilk uzun soluklu işim 'Sakarya Fırat'ta oyunculuğa başladım" Köstendil daha sonra Kurtlar Vadisi'nde da rol alarak adını geniş kitlelere duyurdu.
Hande Soral, Komedi Dükkanı'nı izlemeye gitti, hayatı değişti. Soral, Tolga Çevik ile konuk oyuncu olarak sahneye çıktı. Sahnede 5 dakika kalması gerekirken tam 45 dakika kaldı.
Stüdyodan çıkarken de Komedi Dükkanı'nın yapımcısı Soral'ı yanına çağırıp oyunculuk yapmak isteyip istemediğini sordu. Böylece Soral'ın ekran serüveni de başlamış oldu. Şimdi Soral, Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun'u canlandırıyor.