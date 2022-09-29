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Sağlık
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Kış mevsimin vazgeçilmezi! Daha önce böyle ekmek gördünüz mü?

2022-09-29 14:33:11
Kış mevsimin vazgeçilmezi! Daha önce böyle ekmek gördünüz mü?

Yozgat’ta kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan yufka ekmek ilginç özelliği duyanları şaşkına çeviriyor.

#1
Foto - Kış mevsimin vazgeçilmezi! Daha önce böyle ekmek gördünüz mü?

Yozgat’ta kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan ve 1 yıl boyunca bayatlamadan muhafaza edilebilen yufka ekmek yapımına başlanıldı.

#2
Foto - Kış mevsimin vazgeçilmezi! Daha önce böyle ekmek gördünüz mü?

Yozgat’ta gelenek haline gelen kışlık yufka ekmek yapımı telaşı başladı. Kış aylarının yaklaşmasıyla özellikle kırsalda yaşayan kadınlar, yufka ekmek yapımı için kolları sıvadı.

#3
Foto - Kış mevsimin vazgeçilmezi! Daha önce böyle ekmek gördünüz mü?

Aydıncık ilçesinde sabahın erken saatlerinde bir araya gelen kadınlar, imece usulü hava kararıncaya kadar yufka ekmeği pişirmeye devam ediyor. Herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan un, tuz ve su ile yoğrulan hamurlar, maharetli ellerde beze haline getiriliyor. Bezeler diğer kadınların oklavalarında incecik açılıp yufkaya haline getiriliyor ve daha sonra ateş üzerindeki saçta pişirilerek yufka ekmek halini alıyor.

#4
Foto - Kış mevsimin vazgeçilmezi! Daha önce böyle ekmek gördünüz mü?

Bir yıl boyunca evlerin serin yerlerinde ve depolarda muhafaza edilen yufka ekmekler, bayatlamadan 1 yıl boyunca tüketiliyor. Ankara’dan memleketin yufka ekmek yapmak için gelen Rahime Erkoç, “Yufka ekmek yapıyoruz, kış hazırlığı komşularla toplanıp imece usulü, yardımlaşarak her gün birimize ekmek yapıyoruz. Birimiz yoğuruyor, birimiz pişiriyor, birimiz de çeviriyor. Kışın bunları tüketiyoruz, bir sene boyunca bunları yiyoruz. Bir sene bayatlamadan duruyor, kış boyu bunları yiyoruz. Yaza kadar yeniyor yufka ekmek hiçbir şey de olmuyor.” dedi. İlçelerinde kış hazırlıklarına başladıklarını söyleyen Arife Koçak ise, “kış hazırlığımız var, yufka ekmek yapıyoruz. Komşularla birleştik her gün birimize yapıyoruz. İmece usulü, bir gün bize diğer gün onlara yardımlaşarak ekmek yapıyoruz. Kış boyu yiyoruz. Her işimiz yardımlaşarak. Çok da güzel oluyor.” şeklinde konuştu. Yufka ekmeğin kendileri için vazgeçilmez olduğunu belirten Zülfiye Erkoç da, “Kışın toplanıyoruz, her gün birimize yufka ekmek yapıyoruz. Kış boyu her öğün yufka ekmeği tüketiyoruz. Komşular arası imece usulü yapıyoruz, toplanıp kendimiz yapıyoruz. Kış boyunca bu ekmeği yiyoruz. Bir sene boyunca bayatlamadan duruyor. Zaten kuru bir şekilde saklıyoruz, yiyeceğimizi alıp sulayıp tüketiyoruz. Daha sağlıklı, mayası yok. Sadece tuz, un ve sudan oluşuyor. Yufka ekmek bizim vazgeçilmezimiz.” ifadelerine yer verdi.

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