2022-10-23 08:51:41 Kiracılar dikkat Bu haklarınızı öğrenmeden sözleşme imzalamayın!
Son dönemde yeni kiralanan evler için talep edilen kira bedelleri ile mevcut kiracıların oturduğu taşınmazlardaki kira bedelleri arasında ciddi bir uçurum meydana geldi. Bu durum hem ev sahipleri hem de kiracılarda ayrı ayrı mağduriyetler yarattı. Peki, ev sahipleri kiracıları istedikleri zaman tahliye edebilir mi? Yeni ev sahipleri kiracıyı evden çıkarırken nasıl bir yol izlemeli? Ev sahipleri kiralarının piyasadaki bedellerin altında kalması nedeni ile kira bedelinin yeniden belirlenmesini isteyebilir mi? Tüm bu merak edilen sorular Avukat Zuhal Akbel cevapladı.