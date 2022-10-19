Kiracılar dikkat! Bu bilgiyi öğrenmeden işlem yapmayın

İSPAT ŞARTI BULUNUYOR Avukat Erdoğan; "Taşıyıcı şirketin bu sorumluluktan kurtulabilmesi için ancak kaçınamayacağı ve sonuçlarını önleyemeyeceği somut bir durum olduğunu ispat etmesi gerektiğinin altını çizerek, “İspat yükü de tamamıyla taşıyıcı şirkete aittir. Taşıyıcı şirketin kaçınamayacağı veya sonuçlarını önleyemeyeceği duruma dayanarak sorumluluktan kurtulabilmesi için en üst düzeyde özeni göstermiş ve gerekli tüm tedbirleri almış olduğunu kanıtlaması gerekir. Üstelik sadece bu da yeterli değildir, taşıyıcı şirket sadece zarara neden olan olaydan değil, olayın sonuçlarından kaçınmak için de en üst düzeyde özeni göstermiş olmalıdır. Taşınan eşyalarda meydana gelebilecek herhangi bir zararın olması durumuyla ilgili; "Özel istisnalar hariç olmak kaydı ile eşyanın taşıma sırasında zıyanı, hasarı ya da gecikmesi nedeniyle bir zararın ortaya çıkması durumunda, taşıyıcı şirket meydana gelen zararı tazmin etmekle yükümlüdür" İfadelerini kullandı.