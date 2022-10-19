2022-10-19 07:46:43 Kiracılar dikkat! Bu bilgiyi öğrenmeden işlem yapmayın
Evini ya da işyerini değiştirmek isteyenlerin önemli gider kalemlerinden biri de nakliye ücretleri. Son yıllarda hızla artan satılık ve kiralık ev fiyatlarına paralel olarak nakliye için ödenen ücretler de arttı. Taşınma telaşında olanlar nakliye sürecince yaşayacakları sorunlar ile ilgili ne yapmaları gerektiğini ise tam olarak bilmiyor. Taşınma sırasında eşyaların zarar görmesi durumunda, nakliye firması yaşanan zarardan sorumlu tutuluyor. Avukat Cansen Erdoğan, "Taşıyıcı firma, eşyanın taşınmak üzere teslim alınmasından teslim edilmesine kadar geçecek süre içinde, eşyanın zararından, hasarından veya teslimindeki gecikmeden doğan durumdan sorumludur. Taşıyıcı şirket meydana gelen zararı tazmin etmekle yükümlüdür" diye konuştu.