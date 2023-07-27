Kılıçdaroğlu’nun "ortağı" KRT... Dosyasında neler var neler... Paralar.. Paralar..

FEYZAN: "CHP'NİN ANLAŞMA YAPTIĞI KANAL KRT. DAVA DOSYASINDA YAZMIŞLAR" Seçim gecesi, sonuçlara dair doğru olmayan verileri paylaşarak tepki çeken KRT'nin eski çalışanı olan Feyzan, Anka Haber Ajansı ile KRT'nin, Tuncay Özkan'a ait olduğunu söylemişti. Açıklamalarının ardından Feyzan'a, Güneşim Medya tarafından dava açılmıştı. Davada Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin, KRT ilişkisi olduğu deşifre oldu. Gazeteci Bahar Feyzan'ın "CHP’nin diğer anlaşma yaptığı kanal KRT TV. Nereden mi biliyorum? Çünkü bana açtıkları dava dosyasına kendileri yazmışlar" şeklinde paylaştığı dosyada şu ifadeler yer aldı: "Davalının iddialarına konu olan Güneşim Medya Yayıncılık Anonim Şirketi'ne bağlı kuruluşlar Anka ve KRT TV, her ay düzenli olarak mali yükümlülüklerini yerine getiren ve mali olarak denetim altında bulunan kuruluşlardır. İlgili şirketlerin bilançolarından da CHP ile olan ilişkileri net bir biçimde görülebilmektedir. Nitekim müvekkil şirket, CHP ile bir ticari ilişkisinin olduğunu inkar etmemektedir. İnkar etmediği gibi aradaki ilişkinin ticari olduğunu ifade etmekten de imtina etmemiştir."