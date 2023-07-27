2023-07-27 10:12:10 Kılıçdaroğlu’nun "ortağı" KRT... Dosyasında neler var neler... Paralar.. Paralar..
Seçim sürecindeki yayınları ve seçim gecesi yaptığı manipülasyonla tepki çeken KRT, sağa sola 'Beşli çeteden reklam aldınız' suçlamasında bulundu. Gazeteci Bahar Feyzan'ın, kendisine açılan dava dosyalarında yer alan bilgilerle, Tuncay Özkan'a ait olduğunu ortaya çıkardığı KRT'nin, Limak Holding'ten reklam aldığı ortaya çıktı. AKP'ye yakınlığıyla bilinen kanallardan daha çok reklam alan KRT'de, Limak'ın ortaklığıyla yapılan Çanakkale Köprüsü reklamına, 2475 dakika yer verildi.