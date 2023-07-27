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Kılıçdaroğlu’nun "ortağı" KRT... Dosyasında neler var neler... Paralar.. Paralar..

2023-07-27 10:12:10
Kılıçdaroğlu’nun "ortağı" KRT... Dosyasında neler var neler... Paralar.. Paralar..

Seçim sürecindeki yayınları ve seçim gecesi yaptığı manipülasyonla tepki çeken KRT, sağa sola 'Beşli çeteden reklam aldınız' suçlamasında bulundu. Gazeteci Bahar Feyzan'ın, kendisine açılan dava dosyalarında yer alan bilgilerle, Tuncay Özkan'a ait olduğunu ortaya çıkardığı KRT'nin, Limak Holding'ten reklam aldığı ortaya çıktı. AKP'ye yakınlığıyla bilinen kanallardan daha çok reklam alan KRT'de, Limak'ın ortaklığıyla yapılan Çanakkale Köprüsü reklamına, 2475 dakika yer verildi.

#1
Foto - Kılıçdaroğlu’nun "ortağı" KRT... Dosyasında neler var neler... Paralar.. Paralar..

Seçim gecesi yaşananlara dair söylediği "CHP'den Tuncay Özkan gitmeden, çok net söylüyorum. CHP hiçbir seçimi kazanamaz." sözleriyle gündeme gelen gazeteci Bahar Feyzan, CHP'de reklam için ayrılan 367 milyon TL'nin Tuncay Özkan tarafından kontrol edildiğini söylemiş, "Tuncay Bey'in kontrol ettiği medya reklam bütçesi, 367 milyon TL reklam bütçesi nasıl harcandı? Parti genel merkezinde seçim günü Anka Haber Ajansı'na ne kadar para ödendi?" diye sormuştu.

#2
Foto - Kılıçdaroğlu’nun "ortağı" KRT... Dosyasında neler var neler... Paralar.. Paralar..

FEYZAN: "CHP'NİN ANLAŞMA YAPTIĞI KANAL KRT. DAVA DOSYASINDA YAZMIŞLAR" Seçim gecesi, sonuçlara dair doğru olmayan verileri paylaşarak tepki çeken KRT'nin eski çalışanı olan Feyzan, Anka Haber Ajansı ile KRT'nin, Tuncay Özkan'a ait olduğunu söylemişti. Açıklamalarının ardından Feyzan'a, Güneşim Medya tarafından dava açılmıştı. Davada Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin, KRT ilişkisi olduğu deşifre oldu. Gazeteci Bahar Feyzan'ın "CHP’nin diğer anlaşma yaptığı kanal KRT TV. Nereden mi biliyorum? Çünkü bana açtıkları dava dosyasına kendileri yazmışlar" şeklinde paylaştığı dosyada şu ifadeler yer aldı: "Davalının iddialarına konu olan Güneşim Medya Yayıncılık Anonim Şirketi'ne bağlı kuruluşlar Anka ve KRT TV, her ay düzenli olarak mali yükümlülüklerini yerine getiren ve mali olarak denetim altında bulunan kuruluşlardır. İlgili şirketlerin bilançolarından da CHP ile olan ilişkileri net bir biçimde görülebilmektedir. Nitekim müvekkil şirket, CHP ile bir ticari ilişkisinin olduğunu inkar etmemektedir. İnkar etmediği gibi aradaki ilişkinin ticari olduğunu ifade etmekten de imtina etmemiştir."

#3
Foto - Kılıçdaroğlu’nun "ortağı" KRT... Dosyasında neler var neler... Paralar.. Paralar..

KRT'DE 2475 SANİYE LİMAK HOLDİNG REKLAMI Öte yandan sağa sola " 'Beşli çete'den reklam aldınız" diye saldıran Tuncay Özkan ve KRT'nin, "beşli çete"den Limak Holding'in reklamlarını aldığı ortaya çıktı. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu; Limak, DL E&C, SK ecoplant ve Yapı Merkezi ortaklığı ile yapılmıştı. Çanakkale Köprüsü için verilen reklamın KRT ekranlarında, 2021 ve 2022 yılında, toplamda 2475 saniye süresince yer aldığı görüldü. KRT'nin, AK Parti'ye yakın televizyon kanallarından bile fazla reklam alması dikkat çekti. ATV 630 saniye, Akit TV ise 205 saniye reklam verirken, Kanal D ve Show TV'de 90 saniye yer aldı. TV8, Star TV ve TRT 1'in ise sadece 45 saniye yer verdiği görüldü.

#4
Foto - Kılıçdaroğlu’nun "ortağı" KRT... Dosyasında neler var neler... Paralar.. Paralar..

KRT'DE, ÇED SKANDALIYLA BİLİNEN SİNPAŞ KIZILBÜK'ÜN REKLAMI KRT'nin "Beşli Çete" diye adlandırdığı sermaye gruplarından reklam alması bununla da sınırlı değil... Grubun, doğaya verdikleri zararla tepkilerin odağındaki başka sermaye gruplarından da reklam aldığı ifşa oldu. Muğla'da, CHP'nin yönetimindeki Marmaris ilçesinde, Sinpaş Holding'e ait proje ile koya zarar verilmiş ve bir otel projesi yapılmıştı. Milli Park’ın içindeki Kızılbük koyunda, 2 etaptan oluşan 205 odalı bir otel ve 1407 adet devre mülkü kapsayan devasa bir tesis inşa eden Sinpaş Holding'e, Muğla Valiliği tarafından “ÇED gerekli değildir” raporu verilmişti. Evrensel'den Ceren Sözeri'nin yazdığına göre KRT'te, reklamların geçtiği alt bantta ise Sinpaş Kızılbük reklamının yayınlandığı görüldü. Sözeri bu konuda "Marmaris Kızılbük’te Sinpaş Holding’in koyu mahveden otel projesi. Marmaris Belediyesi CHP’li. Kızılbük’e dair ÇED raporu skandalı halen ancak hükümetin muhalif diye etiketlediği medyada dile getirilebiliyor. Bunları yazan Bahadır Özgür’ün konuştuğu KRT’de alt bantta Sinpaş Kızılbük reklamı yayınlanıyor. Bu da bir tercih…" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Kılıçdaroğlu’nun "ortağı" KRT... Dosyasında neler var neler... Paralar.. Paralar..

TUNCAY ÖZKAN VE KRT İLİŞKİSİ FEYZAN: "TUNCAY BEY İDDİALARIMI KENDİ ELİNİZLE DOĞRULADINIZ" KRT'nin ve Güneşim Medya'nın Tuncay Özkan'a ait olduğunu savunan Bahar Feyzan, "Güneşim Medya deyince; Tuncay Özkan'ın çocuğunun adı değil miydi Güneş... Hay Allah tesadüfe bak sen!.." demişti. Feyzan, 25 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda ise Güneşim Medya tarafından kendisine açıldığını ve burada yer alan belgelerle iddialarının doğrulandığını şu şekilde duyurmuştu: "Bir süre önce kendi tweetiyle bana dava açacağını yazdı. 'Güneşim Medya' bana dava açmış!… Teşekkürler Tuncay bey, iddialarımı kendi elinizle öncelikle doğruladığınız için... davayı açarken, sonucu yargıya veren ilk kişi oldunuz. Başarılarınızın devamını dilerim."

#6
Foto - Kılıçdaroğlu’nun "ortağı" KRT... Dosyasında neler var neler... Paralar.. Paralar..

SEVİLAY YILMAN: "ÖZKAN VE TOPRAK, KILIÇDAROĞLU'NUN BİLGİSİ DAHİLİNDE KRT İLE PAZARLIK YAPMIŞ" Gazeteci Sevilay Yılman, KRT'nin, Tuncay Özkan ve CHP ile ilişkisine dikkat çekmişti. Yılman, Tuncay Özkan'ın o dönem KRT hisselerini elinde bulunduran kişi ile görüşme yaptığını ve kanalın kapanmaması karşılığında yüzde 49 hisse talep ettiğini iddia etmişti. Yılman şu ifadeleri kullanmıştı:

#7
Foto - Kılıçdaroğlu’nun "ortağı" KRT... Dosyasında neler var neler... Paralar.. Paralar..

"Gerçekten de KRT’nin alıcısı CHP Genel Merkezi. Ama tabii yasal olarak bir partinin bir TV kanalının hisselerini üzerine geçirme imkanı olmadığı için parti adına birileri yapıyor bu alışverişi! Onlar da Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak… TV’nin hisselerinin yetkisi de elinde bulunan Didem Hanım’la Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde bizzat bu ikili pazarlık yapmış. Ve I hissesinin devri karşılığında da 1 milyon 500 ABD Doları ödemeyi taahhüt etmişler. Bu taahhüt için de belli bir süre talep edilmiş. 2 yıl içerisinde bu meblağı ödeyeceklerini söyleyen Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak; “Yüzde 49 hisseyi bizim işaret edeceğimiz emanetçiye devredin biz bu kanalı kurtaracağız!” sözünü vermişler Didem Duyum’a." KAYNAK: Odatv.com

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