SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na şok hamle! Ekrem bunu duyunca resmen dumura uğrayacak
Mahkeme kararıyla CHP'deki mutlak butlanın tescillenmesinin ardından yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk büyük hamlesi kulislere sızdı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da Ekrem İmamoğlu için açılan lüks Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ni kapatacağını duyurdu. Görevden alınan İmamoğlu adına işletilen bu ofiste personel maaşları, uçak biletleri ve ağırlama masrafları için belediye kaynaklarının kullanıldığına dair parti içinde ciddi rahatsızlıklar bulunduğu belirtiliyor.

Mahkeme kararıyla CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'yla ilgili mutlak butlanın tescillenmesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu tekrar partinin lideri konumuna getirdi. Ülke gündemi birden CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na odaklanırken gelişmeyi ilk kez duyurma başarısı gösteren TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik önemli bir bilgi daha paylaştı.

TGRT Haber ekranlarında Gürkan Hacır'ın sunumuyla izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı programında konuşan Atik, Kılıçdaroğlu'nun yapacağı önemli hamleyi açıkladı. Atik, "Zamanını bilmiyorum ama Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kapatılacak büyük ihtimalle." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu için kurulan Ankara'daki ofisle ilgili ciddi bir masrafın yapıldığını belirten Atik, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"İnsanlara maaş ödeniyor. Çalışan personel var. Dışarıdan gelenler, gidenler, uçak biletleri, ciddi harcamalar var. Belki bunlar genel merkezden değil de farklı şekillerde karşılanıyor da olabilir. Belediyelerden faydalanılıyor olabilir. Henüz cumhurbaşkanı seçimleri yokken ortada niye böyle bir çalışma yürütülüyor diye de bir görüş vardı zaten."

