Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na şok hamle! Ekrem bunu duyunca resmen dumura uğrayacak
Mahkeme kararıyla CHP'deki mutlak butlanın tescillenmesinin ardından yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk büyük hamlesi kulislere sızdı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da Ekrem İmamoğlu için açılan lüks Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ni kapatacağını duyurdu. Görevden alınan İmamoğlu adına işletilen bu ofiste personel maaşları, uçak biletleri ve ağırlama masrafları için belediye kaynaklarının kullanıldığına dair parti içinde ciddi rahatsızlıklar bulunduğu belirtiliyor.