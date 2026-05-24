Siyaset
Yeniakit Publisher
"Kılıçdaroğlu, kurultay için 4 ağır topun ihracını istedi" İşte o isimler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Kılıçdaroğlu, kurultay için 4 ağır topun ihracını istedi” İşte o isimler

CHP’de mutlak butlan tartışmaları sonrası kriz derinleşti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kurultayın yapılabilmesi için CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın partiden uzaklaştırılmasını ya da istifa ettirilmesini istediği öne sürüldü. İddiaya göre Özgür Özel bu talebe “hayır” yanıtı verdi.

Mutlak butlan tartışmaları sonrası CHP’de yaşanan gerilim giderek büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel ile önceki gün yaptığı görüşmede kurultayın toplanabilmesi için dikkat çeken bir şart öne sürdüğü iddia edildi.

Kılıçdaroğlu’nun, Özel’e yakınlığıyla bilinen 4 milletvekilinin partiden uzaklaştırılmasını ya da istifa ettirilmesini istediği öne sürüldü.

İddiaya göre söz konusu isimler CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan oldu.

Özgür Özel’in ise Kılıçdaroğlu’nun talebine olumlu yaklaşmadığı belirtildi. Nefes gazetesindeki habere göre; görüşmede Özel’in, söz konusu isteğe “hayır” cevabı verdiği iddia edildi.

