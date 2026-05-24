“Kılıçdaroğlu, kurultay için 4 ağır topun ihracını istedi” İşte o isimler
CHP’de mutlak butlan tartışmaları sonrası kriz derinleşti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kurultayın yapılabilmesi için CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın partiden uzaklaştırılmasını ya da istifa ettirilmesini istediği öne sürüldü. İddiaya göre Özgür Özel bu talebe “hayır” yanıtı verdi.