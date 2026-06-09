Kent resmen sıcaktan kavruldu! Vatandaşlar hastanelik oldu!
Diyarbakır'da etkili olan sıcak hava dalgası günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı kentte, araç içi termometreler 38 dereceyi gösterdi.
Diyarbakır'da etkili olan sıcak hava dalgası günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı kentte, araç içi termometreler 38 dereceyi gösterdi.
Diyarbakır'da termometreler 38 dereceyi gösterirken, serinlemek isteyen vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti. Sıcak havadan etkilenen bazı vatandaşlar hastanelik oldu. İşte kentteki son durum...
TERMOMETRELER 38 DERECEYİ GÖSTERDİ Diyarbakır'da etkili olan sıcak hava dalgası günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı kentte, araç içi termometreler 38 dereceyi gösterdi.
Şehrin farklı noktalarındaki dijital termometrelerde de sıcaklığın 37-38 derece arasında olduğu görüldü.
VATANDAŞLAR FARKLI YÖNTEMLERLE SICAKTAN KORUNMAYA ÇALIŞIYORLAR Kavurucu sıcaklardan korunmak isteyen vatandaşlar parklar, ağaç altları ve gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise güneşin etkisinden korunabilmek için şemsiye kullanarak sokaklarda yürüdü.
Yüksek sıcaklıklar yalnızca insanları değil hayvanları da etkiledi. Kent merkezindeki birçok hayvanın gölgelik alanlara sığındığı ve su kaynaklarının çevresinde toplandığı görüldü.
SICAK ÇARPTI Öte yandan, sıcak havanın etkisiyle, bulantı, kusma, halsizlik ve sıcak çarpması şikayetleriyle çok sayıda vatandaş sağlık kuruluşlarına başvurdu. Sur ilçesi tarihi Anzele havuzuna akın eden çocuklar sıcak havanın etkisinden kurtulmak için havuz çevresinde yoğunluk oluşturdu.
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