"Keçiler ülkesi" Faroe Adaları
Kuzey Atlantik Okyanusu’nda yer alan ve Danimarka’ya bağlı olan Faroe Adaları’nın başkenti Torshavn, yaz aylarında sıcaklığın 12-13 dereceye çıkmasıyla çok sayıda turist ağırlıyor.
Keçileri ile meşhur olduğu için “Keçi ülkesi” olarak da anılan Faroe Adaları’nda yaklaşık 50 bin insan nüfusu bulunurken 80 bine yakın keçi bulunuyor.
Kuzey’de yer alan bir ada ülkesi olması nedeniyle çok fazla yeşil alana sahip olan Faroe Adaları’nda hayvancılığın yanı sıra geçim kaynağı olarak balıkçılık da yapılıyor.