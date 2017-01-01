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"Keçiler ülkesi" Faroe Adaları

  • Kuzey Atlantik Okyanusu’nda yer alan ve Danimarka’ya bağlı olan Faroe Adaları’nın başkenti Torshavn, yaz aylarında sıcaklığın 12-13 dereceye çıkmasıyla çok sayıda turist ağırlıyor.

  • Keçileri ile meşhur olduğu için “Keçi ülkesi” olarak da anılan Faroe Adaları’nda yaklaşık 50 bin insan nüfusu bulunurken 80 bine yakın keçi bulunuyor.

  • Kuzey’de yer alan bir ada ülkesi olması nedeniyle çok fazla yeşil alana sahip olan Faroe Adaları’nda hayvancılığın yanı sıra geçim kaynağı olarak balıkçılık da yapılıyor.

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