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Foto - Kazadan saatler önce satışa çıkarmıştı! Son paylaşımı yürek burktu

Kaza, Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Otosansit Alt Geçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BGT 234 plakalı motosikletin sürücüsü Kaan Fidan (16), henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı.

#2
Foto - Kazadan saatler önce satışa çıkarmıştı! Son paylaşımı yürek burktu

Ağır yaralanan genç sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Fidan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

#3
Foto - Kazadan saatler önce satışa çıkarmıştı! Son paylaşımı yürek burktu

Kazanın ardından ortaya çıkan bir detay ise duygulandırdı. Kaan Fidan’ın, kazadan yaklaşık 11 saat önce sosyal medya hesabından kullandığı motosikleti satılığa çıkardığı öğrenildi.

#4
Foto - Kazadan saatler önce satışa çıkarmıştı! Son paylaşımı yürek burktu

Genç sürücünün verdiği ilan ve yaptığı paylaşım, acı haberin ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

#5
Foto - Kazadan saatler önce satışa çıkarmıştı! Son paylaşımı yürek burktu

Fidan’ın vefat haberini alan ailesi ve yakınları hastaneye akın ederken, gözyaşları hastane önünde sel oldu.

#6
Foto - Kazadan saatler önce satışa çıkarmıştı! Son paylaşımı yürek burktu

Kazada yaralanan motosiklet yolcusu Ömer Faruk Orhan’ın (15) ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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