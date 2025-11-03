DHA Giriş Tarihi: Kayıpları en aza indiriyor: Tarımda susuzluğu düşüren formül
Türkiye’de su kıtlığı tarımı etkilerken, modern sulama yöntemleriyle verim artırma çalışmaları hız kazandı. Uzmanlar, kapalı damlama ve basınçlı sulama sistemlerinin hem su tasarrufu sağladığını hem de ürün kalitesi ve verimini yükselttiğini vurguluyor. ADANA Ticaret Borsası (ATB) Meclis Başkanı Osman Bağış, Türkiye’de su kıtlığının önüne geçebilmek için modern sulama sistemlerinin kullanılmasının önemli olduğunu belirterek, "Adana ve Çukurova’da kapalı damlama ve basınçlı sulama sistemleriyle tarımdaki verim artıyor ve çiftçiler emeğinin karşılığını alıyor" dedi.