Kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var

DHA Giriş Tarihi:
Kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 ölürken 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var

Olay saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle Mahallesi 590. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan biri, yanındaki tabancayla karşı tarafa ateş açtı.

#2
Foto - Kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var

Silahtan çıkan mermiler, gruptan 3 kişiye ve olay anında yoldan geçen bir kadına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgada yaralanan Deniz B. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

#3
Foto - Kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

#4
Foto - Kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var

KAVGA KAMERADA - Kavga anı çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde iki grup arasında çıkan kavganın silahlı kavgaya döndüğü anlar yer aldı.

