Katliam gibi! 21 ölü, onlarca yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 43 AT 987 plakalı traktörü ile Çavdarhisar istikametine giden İ.Ç. Efendi köprüsü yakınlarına geldiğinde traktörün yakıtı bitti. Traktörünü yolda bırakan İ.Ç., Efendi köprüsünden yakıt alabilmek için traktörün yanından ayrıldı. Bu sırada B.G.'ün (56) kullandığı tır yol üzerindeki park halinde olan traktöre arkadan çarptı. Traktör üzerinde yolcu olarak bulunan İ.Ç.’ın eşi Emine Çağlar kaza mahallinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yine traktördü yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Halil Aslan kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. İ.Ç. ve eşi Emine Çağlar ile birlikte inek sattığı Halil Aslan için ineği Aslanapa Çamköy’e götürmek üzere Yunuslar Köyünden yola çıktıkları öğrenildi. Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Yeniköy Kavşağı’nda bir araç kontrolden çıkarak takla attı. Takla atarak şarampole devrilen aracı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler Bekir Demirök’ün hayatını kaybettiğini belirlerken araçtaki 3 diğer kişinin de yaralandığını belirledi.