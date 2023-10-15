2023-10-15 14:28:25 Katliam gibi! 21 ölü, onlarca yaralı
Türkiye gece boyu yaşanan trafik kazlarında 21 vatandaşını kaybetti. Sivas'ta yolcu otobüs devrildi, Bursa'da doğum günü kutlamasından dönen gençler direğe çarptı. İstanbul Merter'de köprü ayağına giren araç bir kişiye mezar olurken, sattıkları ineği teslim etmeye giden karı koca traktör kasasında öldü. İşte trafikte katliam gibi kazalar... Türkiye dün gece yaşanan birbirinden korkunç kazalarda 21 vatandaşını kaybetti. Sivas, İstanbul, Bursa, Kütahya, Ankara ve Denizli'deki trafik kazalarında 21 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı. Bursa'da doğum günü kutlamasından dönen 4 gençten üçü, Ankara'da aynı araçtaki biri bebek 3 kişi, Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. İşte yürük yakan kaza haberleri... Yolcu otobüsü devrildi: 7 öldü, 40 yaralı İstanbul-Van seferini yapan Van Gölü Turizm'e ait sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, Sivas'ta Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkisinde devrildi. Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı. Kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.