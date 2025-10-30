  • İSTANBUL
Karnıyarık otu nedir? Karnıyarık otu ne işe yarar? Göz yorgunluğuna yararı var! Buna neden olacak

Selma Savcı Giriş Tarihi:
Karnıyarık otu nedir? Karnıyarık otu ne işe yarar? Göz yorgunluğuna yararı var! Buna neden olacak

Karnıyarık otu, bilimsel adıyla Psyllium, Plantago ovata bitkisinin tohumlarından elde edilen, suda çözünebilen yüksek lif içeriğine sahip doğal bir takviyedir. Göz yorgunluğu, mutsuzluk duygusu, takıntılık hali gibi semptomların azalmasına yardımcı olan karnıyarık otu Yüzyıllardır özellikle sindirim sistemini düzenlemek amacıyla kullanılmakta olup, günümüzde de hem geleneksel hem modern tıpta önemli bir yer edinmiştir.

Karnıyarık otu sadece bağırsak hareketlerini düzenlemekle kalmaz; aynı zamanda kolesterol seviyelerini dengelemeye, kan şekerini kontrol altında tutmaya ve tokluk hissi oluşturarak iştahı azaltmaya yardımcı olabilir.

Karnıyarık otu, dışkı hacmini artıran ve peristaltizmi uyaran, kronik kabızlık, ishal ve irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi rahatsızlıkların tedavisinde yardımcı olan bir müshildir.

Karnıyarık otu lif açısından zengin, bağırsakları çalıştıran bir bitkidir ve genellikle kabızlık tedavisinde, sindirim sağlığını desteklemek için veya diyet lifi olarak kullanılır. Karnıyarık otu genellikle kabızlığı gidermesiyle bilinir, ancak sindirim ve metabolik sağlık için başka faydaları da vardır.

Karnıyarık otunun faydaları şunlardır; Kabızlığa karşı etkilidir. Bağırsak sağlığını korur. LDL kolestrol seviyelerini düşürebilir.

Reflü semptomlarını azaltabilir. İştahı baskılayabilir. Kan şekerini düzenleyebilir.

Karnıyarık otu bağırsaklardaki yararlı bakterileri besleyen ve sağlıklı, çeşitli bir mikrobiyomu destekleyen prebiyotik bir lif görevi görür.

LDL kolesterol seviyelerini ve kalp hastalığı için iki başka lipid belirtecini düşürmeye yardımcı olur. Safra asitlerini ve kolesterolü emdiği ve bunların bağırsak hareketleri sırasında vücuttan atıldığı düşünülmektedir.

Karnıyarık otu kullanımı, ülseratif kolitli kişilerde kalıcı remisyon ve gastroözofageal reflü hastalığı semptomlarının azalmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Yemeklerle birlikte veya yemeklerden önce alındığında, daha yüksek BMI'lı kişilerde vücut kitle ölçümlerinde küçük azalmalar sağlayabilir. Bu da iştah baskılanmasını sağlayabilir. Karnıyarık otu tüketimi açlık kan şekeri, hemoglobin A1c ve insülin direnci faydalı olabilir.

Karnıyarık otu nasıl kullanılır? Karnıyarık otu toz, kabuk veya kapsül formunda bulunabilir. Kullanırken mutlaka bol su ile birlikte alınmalıdır, çünkü suyla temas ettiğinde şişerek hacim kazanır. Yetersiz sıvı alımı durumunda şişkinlik veya bağırsak tıkanıklığı gibi sorunlar oluşabilir.

