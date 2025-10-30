Karnıyarık otu nedir? Karnıyarık otu ne işe yarar? Göz yorgunluğuna yararı var! Buna neden olacak

Karnıyarık otu lif açısından zengin, bağırsakları çalıştıran bir bitkidir ve genellikle kabızlık tedavisinde, sindirim sağlığını desteklemek için veya diyet lifi olarak kullanılır. Karnıyarık otu genellikle kabızlığı gidermesiyle bilinir, ancak sindirim ve metabolik sağlık için başka faydaları da vardır.