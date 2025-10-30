Selma Savcı Giriş Tarihi: Karnıyarık otu nedir? Karnıyarık otu ne işe yarar? Göz yorgunluğuna yararı var! Buna neden olacak
Karnıyarık otu, bilimsel adıyla Psyllium, Plantago ovata bitkisinin tohumlarından elde edilen, suda çözünebilen yüksek lif içeriğine sahip doğal bir takviyedir. Göz yorgunluğu, mutsuzluk duygusu, takıntılık hali gibi semptomların azalmasına yardımcı olan karnıyarık otu Yüzyıllardır özellikle sindirim sistemini düzenlemek amacıyla kullanılmakta olup, günümüzde de hem geleneksel hem modern tıpta önemli bir yer edinmiştir.