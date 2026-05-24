  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bunları söylemeden önce iki kere düşünün! Yargıtay o lafı hakaret saydı! Suudi Arabistan bu haberle çalkalanıyor: Jorge Jesus'un yerine Okan Buruk! Cristiano Ronaldo onay verdi Kurban Bayramı çocuklara anlatılmalı... Görsün, alışsın demek yerine bu cümleleri söyleyin Başkan adayı Aziz Yıldırım'dan itiraf! 'Kulübe zarar veririz' Bakan müjdeyi duyurdu: İki il arası 2 saate düşecek! Bilim insanları açıkladı: Japon yürüyüş tekniği hastalıklara karşı adeta 'doğal aşı' hem de güçlü destek! Önder Özen'in ilk bombası Real Madrid'den! Meğer Türkiye'ye gelmeye... Suça Sürüklenen Çocuklarda Travma Sonrası Duygu Düzenleme Alarmı: Uzmanlardan Çok Disiplinli Çözüm Çağrısı Sebze-meyve üretiminde Türkiye'nin lideri belli oldu Olmaz böyle bir şey... Moldova'dan bile Beşiktaş'a kötü haber! Hiç bir şey yolunda gitmiyor
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Karlar eriyince ortaya çıktı! Artvin’in geçici gölü büyülüyor
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Karlar eriyince ortaya çıktı! Artvin’in geçici gölü büyülüyor

Artvin’in Ardanuç ilçesinde kar sularının erimesiyle oluşan Tosunlu Gölü, baharın gelişiyle birlikte ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

#1
Foto - Karlar eriyince ortaya çıktı! Artvin’in geçici gölü büyülüyor

Artvin’in Ardanuç ilçesinde her ilkbaharda kar sularıyla oluşan Tosunlu Gölü, kısa süreli varlığına rağmen bölgenin en dikkat çeken duraklarından biri haline geldi.

#2
Foto - Karlar eriyince ortaya çıktı! Artvin’in geçici gölü büyülüyor

Ardanuç ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Tosunlu köyünde, eriyen kar sularının kot farkı nedeniyle arazide birikmesiyle oluşan Tosunlu Gölü, her ilkbaharda ziyaretçilerine geçici görsel şölen sunuyor. Canlanan doğa, göl ve zirvedeki karın aynı karedeki görüntüsü, seyrine doyumsuz manzara sunuyor. Bölge dronla havadan görüntülendi. Özellikle hafta sonlarında bölgeye gelen vatandaşlar, göl çevresinde yürüyüş yapıp manzara ve temiz havanın keyfini çıkarıyor. Yaz tatiline girmeye hazırlanan öğrenciler de göle yoğun ilgi gösteriyor. Doğa turizmi açısından bölgeye katkı sağlayan gölde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen öğrenci, veli ve öğretmenler piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.

#3
Foto - Karlar eriyince ortaya çıktı! Artvin’in geçici gölü büyülüyor

Ardanuç Anaokulu Müdürü Eylem Güven, okul öncesi eğitim şenlikleri kapsamında kapalı salonlar yerine yeşille iç içe bir etkinlik planladıklarını belirterek, “Bugün öğrencilerin, velilerin ve protokolümüzle Tosunlu köyünde gölün etrafında bir şenlik düzenledik. Mayıs okul öncesi eğitim şenlikleri kapsamında bütün veli ve öğrenci grubumuzla bu alandayız. Öğrencilerimizi doğayla bütünleştirmek, doğayla birleştirmek, aslında biz etkinliklerimizi kapalı alanlarda, kapalı salonlarda değil; çocukların elinin, ayağının toprağa, yeşile değdiği doğal ortamlarda yapmak istedik. Bu bizim için ilkti, festivalimizin birincisiydi bu. Ardanuç Okulu Festivali’nin birincisi ilk kez göl etrafında yapıldı. Bizim burayı tercih etme sebeplerimiz arasında öncelikle bu ortamın doğasının korunması var. Doğası bozulmadığı için öğrencilerimizin bu doğal ortamı görmelerini istedik. Öğrencilerimize doğa bilinci kapsamında çöplerimizi toplayarak, ortamı doğal güzelliğiyle bırakarak gitmeyi öğreteceğiz” dedi.

#4
Foto - Karlar eriyince ortaya çıktı! Artvin’in geçici gölü büyülüyor

Etkinliğe katılan velilerden Bulut Uyar, harika bir gün geçirdiklerini söyleyerek, “Kızımın anaokulunda yıl sonu sergisi vardı. Doğaya bunun için geldik; kutluyoruz. Bu şekilde zaman geçiriyoruz. Çok güzel bir gün oldu, hava çok güzel, burası harika bir yer. Çok sayıda da katılım oldu velilerimizden, öğrencilerimizden. Bu şekilde eğleniyor çocuklar. Çok güzel bir ortam var” diye konuştu. Pikniğe gelen Hakan Keskin, “Bugün burada hafta sonu etkinliği için çocuklarımızla beraber geldik. Temiz hava, bol güneş, manzara. Hem çocuklarımız eğlendi hem de biz piknik organizasyonu gerçekleştirmiş olduk. Çocuklarımızı oynattık, herkes burada kalabalık. Zaten havayı güzel gören herkes gelmiş. Hem çocuklarımız hem de biz deşarj olduk. Güzel bir organizasyon oldu” ifadelerini kullandı. Anaokulu öğrencisi Ege Keskin etkinlikte doyasıya eğlendiğini belirterek, “Doğada çok güzel oynadım. Koştum, top oynadım. Harika bir gün oldu” ifadelerini kullandı. Arhavi’den gelen Gülşah Sülbüyükoğlu da bölgenin düz alanlarının dikkatini çektiğini belirterek, “Voleybol oynuyoruz, futbol oynuyoruz, pikniğimizi de yaptık. Çok güzel bir ortam var” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu halinden eser yok! Meral Akşener'in yeni imajı dikkat çekti
Gündem

Bu halinden eser yok! Meral Akşener'in yeni imajı dikkat çekti

Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf geldi. Akşener'in yeni imajı dikkat çekti.

Ölen İsrail askeri sayısı yükseldi
Dünya

Ölen İsrail askeri sayısı yükseldi

Kandan beslenen terör devleti İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da ölen İsrail askeri s..
CHP Kurultayı soruşturmasında karar çıktı: Çok sayıda kişi tutuklandı
Gündem

CHP Kurultayı soruşturmasında karar çıktı: Çok sayıda kişi tutuklandı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “delegelerin oy iradesine müdahale edildiği” iddialarıyla yürütülen soruşturmada 13 kişi sabah saatlerinde ..
Suudi Arabistan’da hem de hac döneminde, LGBT partisi düzenlendi!
Dünya

Suudi Arabistan’da hem de hac döneminde, LGBT partisi düzenlendi!

Suudi Arabistan'da hac sezonu esnasında “LGBT partisi” düzenlendiği iddiası sosyal medyada tartışma konusu oldu.
CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi
Siyaset

CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi

CHP'deki şaibeli kurultay ve satın alınan delegeler rezillikleri yüzünden mutlak butlan kararı verildi. Böylece CHP'nin genel başkanı yenide..
‘Meclis’te isteğiniz kişiye sorun’ diyordu! Veli Ağbaba fena yakalandı
Gündem

‘Meclis’te isteğiniz kişiye sorun’ diyordu! Veli Ağbaba fena yakalandı

CHP’li Veli Ağbaba’nın siyasi menfaatleri uğruna takındığı ikiyüzlü tavır, arşivlerin patlamasıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Bugün ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23