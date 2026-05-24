Karlar eriyince ortaya çıktı! Artvin’in geçici gölü büyülüyor

Etkinliğe katılan velilerden Bulut Uyar, harika bir gün geçirdiklerini söyleyerek, “Kızımın anaokulunda yıl sonu sergisi vardı. Doğaya bunun için geldik; kutluyoruz. Bu şekilde zaman geçiriyoruz. Çok güzel bir gün oldu, hava çok güzel, burası harika bir yer. Çok sayıda da katılım oldu velilerimizden, öğrencilerimizden. Bu şekilde eğleniyor çocuklar. Çok güzel bir ortam var” diye konuştu. Pikniğe gelen Hakan Keskin, “Bugün burada hafta sonu etkinliği için çocuklarımızla beraber geldik. Temiz hava, bol güneş, manzara. Hem çocuklarımız eğlendi hem de biz piknik organizasyonu gerçekleştirmiş olduk. Çocuklarımızı oynattık, herkes burada kalabalık. Zaten havayı güzel gören herkes gelmiş. Hem çocuklarımız hem de biz deşarj olduk. Güzel bir organizasyon oldu” ifadelerini kullandı. Anaokulu öğrencisi Ege Keskin etkinlikte doyasıya eğlendiğini belirterek, “Doğada çok güzel oynadım. Koştum, top oynadım. Harika bir gün oldu” ifadelerini kullandı. Arhavi’den gelen Gülşah Sülbüyükoğlu da bölgenin düz alanlarının dikkatini çektiğini belirterek, “Voleybol oynuyoruz, futbol oynuyoruz, pikniğimizi de yaptık. Çok güzel bir ortam var” şeklinde konuştu.