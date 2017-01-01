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Kanada'da silahlı saldırganı yakalayan polis kahraman ilan edildi

  • Kanada'nın Toronto kentinde yayaların arasına dalan minibüs 10 kişinin ölümüne neden oldu. Saldırının faili Alek Minassian'ı yakalayan polis kahraman ilan edildi.

  • Kanada’nın Toronto kentinde dün bir aracın yayaların arasına girmesi sonucu ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Saldırıda 15 kişi de yaralandı.

  • Saldırıda yaralanan 15 kişi tedavi altına alındı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

  • Toronto kentindeki saldırının faili bir polis memuru tarafından yakalandı. Elinde silahı olmasına rağmen suçun failini "ikna ederek" kıskıvrak yakalayan polis Kanada'da "kahraman "ilan edildi.

  • Toronoto polis şefi, bu tip durumlarda polislerin olabildiğince az güç kullanmaları gerektiği yönünde eğitildiklerinin altını çizdi.

  • Saldırgan Kanada vatandaşı

    Saldırganın kimliği 25 yaşındaki Ermeni asıllı Kanada vatandaşı Alek Minassian olarak açıklandı. Toronto Seneca Koleji'nde İngilizce eğitimi gören Minassian'ın sorgusu devam ediyor.

  • Toronto Polis Şefi Mark Saunders, olayın bir terör saldırısı olduğuna ilişkin kanıt bulunmadığını ancak kasıtlı yapıldığını söyledi.

  • Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale de olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, ulusal güvenlik seviyesini yükseltmelerini gerektirecek bir durum olmadığını kaydetti.

  • Başbakan Trudeau'dan başsağlığı

    Başbakan Justin Trudeau, “Toronto'daki trajik ve anlamsız saldırıdan büyük üzüntü duydum. Bütün Kanadalılar adına öldürülenlerin sevdiklerine başsağlığı ve yaralananlara acil şifa dileklerimi sunuyorum’’ ifadelerini kullandı.

  • Saldırının ardından ilk müdahalede bulunan ekipleri tebrik eden Trudeau, şunları kaydetti:“Bu son derece zor durumu cesaret ve profesyonellikle yöneten ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyorum. Tereddüt etmeden tehlike ile karşı karşıya kaldılar ve çabaları hiç şüphesiz başka birçok hayatı kurtardı ve daha fazla yaralanmayı önledi. Hepimiz şehirlerimizin kaldırımlarında güvenle yürüyebilmeliyiz. Bu durumu yakından izliyoruz ve tüm Kanadalıların güvenliğini sağlamak için ülke çapında kolluk kuvvetlerimizle çalışmaya devam edeceğiz.”

  • Minassian, dün yerel saatle 13.30 sularında kiraladığı minivanla Toronto kent merkezinde yayaların arasına dalmıştı. 9 kişi olay yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan 16 kişi hastanelere kaldırılmıştı. Olaydan hemen sonra polis tarafından yakalanan Alek Minassian’ın polisteki sorgusu devam ediyor.

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