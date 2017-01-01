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Kanada'da feci görüntüler! Cesetler etrafa saçıldı

  • Kanada'nın Toronto kentinde beyaz bir kamyonet, kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. 10 kişi ölürken, 15 kişi de yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumları ağır.

  • Kiralanan kamyonetin sürücüsü araçtan inmesinin ardından birkaç sokak ötede yakalanarak gözaltına alındı.

  • Toronto Emniyet Müdürü Mark Saunders, 25 yaşındaki zanlının adının Alek Minassian olduğunu açıkladı.

  • Mark Saunders, Minassian'ın Richmond Hill kasabasından Toronto'ya geldiğini, poliste daha önce bir kaydı olmadığını söyledi.

  • Minassian'ın amacının ne olduğunu bilmediklerini belirten Saunders, "Görgü tanıklarının ifadelerine bakıldığında, çok net bir şekilde kesinlikle planlı hareket ettiği açık" dedi.

  • CBC Televizyonu hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Minassian'ın herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını duyurdu.

  • Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale de ilk belirlemelere göre olayın ulusal güvenlik bağlantısı olmadığını söyledi.

  • Polis yetkilileri, şoförun Yonge Caddesi ile Finch Bulvarı'nın kesiştiği nokta yakınlarında aracı kasıtlı olarak yayaların üzerine sürmüş göründüğünü kaydetti.

  • Yerel medyaya konuşan bir görgü tanığı da, sürücünün insanlara çarpmak amacıyla hızlı araç kullandığını söyledi.

  • Çevredeki bir kişi tarafından çekilen videoda, sürücü yaklaşan polislere birşeyler atarken görülüyor. Polisler ise ona yere yatması çağrısı yapıyor.

  • Birçok kişinin olaya tanıklık ettiğini açıklayan Kanada polisi, görgü tanıklarının bilgilerini emniyetle paylaşmalarını istiyor.

  • Toronto Emniyet Müdür Yardımcısı Peter Yeun ise soruşturmanın uzun süreceğini vurguladı.

  • Kanada Başbakanı Justin Trudeau Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hızla müdahalede bulunan görevlilere teşekkür edip, gelişmeleri dikkatle izlediklerini söyledi.

  • Toronto Belediye Başkanı John Tory ise 'çok trajik' olarak nitelendirdiği olaya tanıklık edenlerin soruşturmada polise yardımcı olmalarını istedi.

  • Yerel saatle 13:30'da meydana gelen olay sırasında, Toronto'nun merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzakta sanayileşmiş ülkeler (Kanada, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya) grubu G7'nin dışişleri bakanları ikili görüşmeler yapıyorlardı.

  • Bu saldırılardan sonuncusunda geçen yıl Ekim ayında bir kamyonetin sürücüsü aracın bisiklet yolundakilere sürmüş, 8 kişi ölmüştü.

  • ABD ve Avrupa'da son dönemde kamyonetlerle birçok saldırı düzenlenmişti.

  • Kanada'da ise yine geçen yıl Ekim ayında, ülkenin batısındaki Edmonton kentinde bir polisi bıçaklayan saldırgan daha sonra aracını yayaların üzerine sürmüş ve 4 kişiyi yaralamıştı.

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