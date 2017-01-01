Kanada'da feci görüntüler! Cesetler etrafa saçıldı

Kanada'nın Toronto kentinde beyaz bir kamyonet, kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. 10 kişi ölürken, 15 kişi de yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumları ağır.
Kiralanan kamyonetin sürücüsü araçtan inmesinin ardından birkaç sokak ötede yakalanarak gözaltına alındı.
Toronto Emniyet Müdürü Mark Saunders, 25 yaşındaki zanlının adının Alek Minassian olduğunu açıkladı.
Mark Saunders, Minassian'ın Richmond Hill kasabasından Toronto'ya geldiğini, poliste daha önce bir kaydı olmadığını söyledi.
Minassian'ın amacının ne olduğunu bilmediklerini belirten Saunders, "Görgü tanıklarının ifadelerine bakıldığında, çok net bir şekilde kesinlikle planlı hareket ettiği açık" dedi.
CBC Televizyonu hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Minassian'ın herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını duyurdu.
Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale de ilk belirlemelere göre olayın ulusal güvenlik bağlantısı olmadığını söyledi.
Polis yetkilileri, şoförun Yonge Caddesi ile Finch Bulvarı'nın kesiştiği nokta yakınlarında aracı kasıtlı olarak yayaların üzerine sürmüş göründüğünü kaydetti.
Yerel medyaya konuşan bir görgü tanığı da, sürücünün insanlara çarpmak amacıyla hızlı araç kullandığını söyledi.
Çevredeki bir kişi tarafından çekilen videoda, sürücü yaklaşan polislere birşeyler atarken görülüyor. Polisler ise ona yere yatması çağrısı yapıyor.
Birçok kişinin olaya tanıklık ettiğini açıklayan Kanada polisi, görgü tanıklarının bilgilerini emniyetle paylaşmalarını istiyor.
Toronto Emniyet Müdür Yardımcısı Peter Yeun ise soruşturmanın uzun süreceğini vurguladı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hızla müdahalede bulunan görevlilere teşekkür edip, gelişmeleri dikkatle izlediklerini söyledi.
Toronto Belediye Başkanı John Tory ise 'çok trajik' olarak nitelendirdiği olaya tanıklık edenlerin soruşturmada polise yardımcı olmalarını istedi.
Yerel saatle 13:30'da meydana gelen olay sırasında, Toronto'nun merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzakta sanayileşmiş ülkeler (Kanada, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya) grubu G7'nin dışişleri bakanları ikili görüşmeler yapıyorlardı.
Bu saldırılardan sonuncusunda geçen yıl Ekim ayında bir kamyonetin sürücüsü aracın bisiklet yolundakilere sürmüş, 8 kişi ölmüştü.
ABD ve Avrupa'da son dönemde kamyonetlerle birçok saldırı düzenlenmişti.
Kanada'da ise yine geçen yıl Ekim ayında, ülkenin batısındaki Edmonton kentinde bir polisi bıçaklayan saldırgan daha sonra aracını yayaların üzerine sürmüş ve 4 kişiyi yaralamıştı.