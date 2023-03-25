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Kalpleri ısıtan paylaşımlar

2023-03-25 12:38:10
Kalpleri ısıtan paylaşımlar

Yusuf İslam, Maher Zain, Sami Yusuf, ABD'li şarkıcı SZA gibi isimlerin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar kalpleri ısıttı. İşte o paylaşımlar...

#1
Foto - Kalpleri ısıtan paylaşımlar

#2
Foto - Kalpleri ısıtan paylaşımlar

On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle dünyanın dört bir yanından yıldız sanatçılar, sosyal medya hesaplarından Ramazan ayına dair paylaşımlarda bulunuyor.

#3
Foto - Kalpleri ısıtan paylaşımlar

Yusuf İslam, Maher Zain, Sami Yusuf, ABD'li şarkıcı SZA ve ABD'li model Bella Hadid gibi isimlerin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar kalpleri ısıttı. İşte o paylaşımlar...

#4
Foto - Kalpleri ısıtan paylaşımlar

YUSUF İSLAM Dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam, sosyal medya hesabından 2018 yılında yayımladığı "Ramadan Moon" şarkısıyla Ramazan'ın önemini ve anlamını açıklayan bilgilere yer verdi.

#5
Foto - Kalpleri ısıtan paylaşımlar

RAMAZAN'IN ANLAMINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI "Ramadan Moon" yazılı bir görseli takipçileriyle paylaşan İslam şu ifadeleri kullandı: Ramazan ayında neler olup bittiğini bilmeyenler için açıklama yazdım.. Bu da benim yazdığım küçük şarkıyı açıklıyor, 'Ramadan Moon'. ▪️ Oruç, İslam'dan önce Allah tarafından, İsa ve Musa'nın takipçileri için farz edilmiştir ▪️ Ramazan, Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olduğu aydı. ▪️ 9. ayın Hilali yeniayında başlıyor. ▪️Ramazan güneş battığında ve yeni ay geldiğinde başlar. ▪️ Şafaktan güneş ufkun altından batana kadar oruç tutarız. ▪️ Gün ışığında yemek içmek yok. ▪️Söylediklerine ve yaptıklarına dikkat et, nazik ve hayırsever ol. ▪️Hastaysanız ya da çok yaşlıysanız ya da yolculuktaysanız oruç tutmanıza gerek yok. ▪️14 yaşın altındaki çocukların oruç tutmasına gerek yoktur, ancak bazıları daha erken başlar. ▪️ Ramazan ayının tamamına kadar sürmektedir. ▪️ Birçok Müslüman yatsı namazı için camiye gidiyor (‘Eisha). ▪️Eişha namazlarından sonra Ramazan geceleri İmam tarafından Kur’an okunur. ▪️Son on gün özeldir, çünkü Kur'an ilk o zaman nazil oldu. ▪️Bazı insanlar son on gün boyunca yalnız kalır Allah'a yaklaşmaya çalışır (İ’tikaf). ▪️Ramazan 30 gün, bazen 29 gün, bir sonraki ay görüşüne göre. ▪️Şevval ayının (10. ay) yeni ayı geldiğinde bayramdır! ▪️ Bayram demek Mutlu Dönüşler demektir! ▪️Herkesin Ramazan'ın gittiğini fark ettiği, üzüldüğü bir gündür... tekrar gelene kadar!

#6
Foto - Kalpleri ısıtan paylaşımlar

MAHER ZAİN Lübnan asıllı İsveçli R&B şarkıcısı Maher Zain ise Ramazan ayının tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederek "Bu mübarek günleri, Allah ile daha iyi bağ kurmak için en iyi şekilde değerlendirelim. Ramazan ayı boyunca huzur, neşe ve bereket bulmanız dileğiyle." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Kalpleri ısıtan paylaşımlar

SAMİ YUSUF "Hasbi Rabbi" ve "Al-Mu'Allim" gibi unutulmaz eserlere imza atan Sami Yusuf, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Hepinize sevgi, mutluluk ve refah diliyorum" dedi.

#8
Foto - Kalpleri ısıtan paylaşımlar

DJ KHALED Filistin asıllı ABD'li rapçi DJ Khaled, bir sosyal medya kullanıcısının kendisiyle ilgili paylaştığı eğlenceli bir gönderiyi hesabında paylaşarak "Hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun" notunu düştü.

#9
Foto - Kalpleri ısıtan paylaşımlar

Son olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından New York şehrindeki Türkevi'ni ziyaret edenünlü isim, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları hazırlamıştı.

#10
Foto - Kalpleri ısıtan paylaşımlar

Daha önce de "Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim" diyen ünlü isim, sosyal medya hesabından Ramazan ayı için paylaşımda bulundu.

#11
Foto - Kalpleri ısıtan paylaşımlar

58.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşım yapan Hadid, "Ramadan mubarak" yazan bir görseli yayımlayarak "Herkese hayırlı ramazanlar. Bu ayın en huzurlu ay olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

#12
Foto - Kalpleri ısıtan paylaşımlar

13/13Tweetle Facebook'ta paylaş Ünlü ismin babası Mohammed Hadid de bu paylaşımın altına "Seni seviyorum Bella. En mutlu ve huzurlu ay senin, benim, ailemizin ve sevdiklerimizin olsun inşallah" diyerek kızına sevgisini dile getirdi.

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