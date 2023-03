Kalpleri ısıtan paylaşımlar

RAMAZAN'IN ANLAMINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI "Ramadan Moon" yazılı bir görseli takipçileriyle paylaşan İslam şu ifadeleri kullandı: Ramazan ayında neler olup bittiğini bilmeyenler için açıklama yazdım.. Bu da benim yazdığım küçük şarkıyı açıklıyor, 'Ramadan Moon'. ▪️ Oruç, İslam'dan önce Allah tarafından, İsa ve Musa'nın takipçileri için farz edilmiştir ▪️ Ramazan, Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olduğu aydı. ▪️ 9. ayın Hilali yeniayında başlıyor. ▪️Ramazan güneş battığında ve yeni ay geldiğinde başlar. ▪️ Şafaktan güneş ufkun altından batana kadar oruç tutarız. ▪️ Gün ışığında yemek içmek yok. ▪️Söylediklerine ve yaptıklarına dikkat et, nazik ve hayırsever ol. ▪️Hastaysanız ya da çok yaşlıysanız ya da yolculuktaysanız oruç tutmanıza gerek yok. ▪️14 yaşın altındaki çocukların oruç tutmasına gerek yoktur, ancak bazıları daha erken başlar. ▪️ Ramazan ayının tamamına kadar sürmektedir. ▪️ Birçok Müslüman yatsı namazı için camiye gidiyor (‘Eisha). ▪️Eişha namazlarından sonra Ramazan geceleri İmam tarafından Kur’an okunur. ▪️Son on gün özeldir, çünkü Kur'an ilk o zaman nazil oldu. ▪️Bazı insanlar son on gün boyunca yalnız kalır Allah'a yaklaşmaya çalışır (İ’tikaf). ▪️Ramazan 30 gün, bazen 29 gün, bir sonraki ay görüşüne göre. ▪️Şevval ayının (10. ay) yeni ayı geldiğinde bayramdır! ▪️ Bayram demek Mutlu Dönüşler demektir! ▪️Herkesin Ramazan'ın gittiğini fark ettiği, üzüldüğü bir gündür... tekrar gelene kadar!