Kaloriyi unutun, gerçeğe dönün: Tokluk paketlerde değil, tabakta saklı!

Doğal besinleri tercih etmek, hem vücudu hem de zihni besleyen sürdürülebilir bir beslenme yaklaşımının ilk adımı. Uzmanlara göre, lif ve mikro besin açısından zengin doğal gıdalar tokluk hissini artırırken, ultra işlenmiş ürünler aşırı yemeyi tetikliyor. "Gerçek gıdalar"ın farkında olmak iyi bir başlangıç noktası. Yaşam tarzı uzmanı Dr. Sally Bell "Gıdanın kaloriden daha fazlası olduğunu anlamaya doğru bir geçiş olması gerekiyor. Farklı gıdalar bize farklı etkiler yapar ve farklı mesajlar taşır" diyor. İngiltere'de tüketilen gıdaların yaklaşık W'si ultra işlenmiş gıdalar. Dr. Bell'e göre bu ürünler kalori açısından zengin ancak besin açısından fakir. Yani bu ürünler nedeniyle vücut ihtiyaç duyduğu mikro besinleri içgüdüsel olarak sürekli arıyor ve bu da aşırı yemeye yol açıyor. Dr. Bell "İnsanları tam tahıllı ve gerçek gıdalara yönlendirdiğimizde, daha fazla besin aldıkları ve daha fazla doydukları için doğal olarak daha az yiyorlar" diyor ve ekliyor: "İngiltere obez bir ulus, ancak bazıları aslında yetersiz besleniyor." Besin açısından zengin gıdalar, optimum sağlık ve tokluk hissi için en iyisidir. Et, süt ürünleri ve bitter çikolata, besin açısından zengin ve emilimi kolay, doyurucu gıdalara örnek… Her öğünde protein almak, iyi bir beslenme rejiminin yanı sıra, tok hissetmeye ve fazla yememeye de yardımcı olur. Aynı şey protein açısından zengin atıştırmalıklar için de geçerli.