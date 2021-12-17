2021-12-17 10:12:26 Kalbi duran adamın anlattıkları tüyler ürpertti!
Amerika Birleşik Devletleri'nde Scott Drummond isimli bir adamın başına gelenler adeta şok etkisi yaptı.
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Amerika Birleşik Devletleri'nde Scott Drummond isimli bir adamın başına gelenler adeta şok etkisi yaptı.
Scott Drummond, 28 yaşındayken geçirdiği bir kayak kazası sonrasında basit bir ameliyat olması gerekmiş.
Gayet rutin bir ameliyat olması gerekirken bazı komplikasyonlar meydana gelmiş. Scott, hemşirenin "Onu ben öldürdüm!" diye bağırdığını hatırladığını ve ameliyathanede koşuşturmasını gördüğünü hatırlıyor.
Daha sonra ani bir şekilde, yüzü olmayan bir rehber tarafından çimlerin beline kadar uzandığı bir çayıra götürülmüş.
Burada muhteşem çiçekler ve upuzun çimenler olduğunu söyleyen Drummond, "Çok net hatırlıyorum; arkama bakmamam söylendiği için manzaranın keyfini çıkarttım" diye anlatıyor sıra dışı deneyimini.
Bu olayın ardından hayata olan bakış açısının tamamen değiştiğini söyleyen Scott, para kazanmaktan ziyade ailesine odaklandığını söylemiş.
Scott, "Kolumdan yukarı ve kalbime doğru giden bir şeyler hissettim. Aşağı baktığımda cansız bedenimi görüyordum" dedi. Çayırda parlayan beyaz bir bulut olduğundan ve kendisine derin bir huzur hissettirdiğini söylüyor.
Bu beyaz bulutta doğduğu günden, hayatının o anki kısmına kadar olan bir videonun kendisine gösterildiğini de söylüyor. Yaptığı tüm iyi ve kötü şeyleri gören Scott, bazılarından utanırken bazıları ile gurur duymuş.
Buluttan gelen bir ses henüz onun zamanının gelmediğini söylemiş. Ses ona "Henüz senin zamanın değil. Daha yapacak çok şeyin var." demiş! 20 dakikanın sonunda hayata geri dönen Scott, o günden sonra eski yaşam tarzını tamamen değiştirmeye karar vermiş.
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