Kalbi duran adamın anlattıkları tüyler ürpertti!

Buluttan gelen bir ses henüz onun zamanının gelmediğini söylemiş. Ses ona "Henüz senin zamanın değil. Daha yapacak çok şeyin var." demiş! 20 dakikanın sonunda hayata geri dönen Scott, o günden sonra eski yaşam tarzını tamamen değiştirmeye karar vermiş.