KAIROS tankerindeki yangında soğutma sürüyor! 25 kişilik mürettebat saniyelerle kurtuldu

KAIROS tankerindeki yangında soğutma sürüyor! 25 kişilik mürettebat saniyelerle kurtuldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında seyreden yabancı menşeli KAIROS isimli ticari tankerde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri aralıksız müdahale ediyor. Gemide bulunan 25 personelin KURTARMA-12 Römorkörü ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi tarafından sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesinin ardından, soğutma çalışmaları devam ederken yangının boyutu merak ediliyor.

KAIROS tankerindeki yangında soğutma sürüyor! 25 kişilik mürettebat saniyelerle kurtuldu

Kocaeli'nin Karadeniz kıyısındaki Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarında yaşanan olayda, ticari bir gemi olan KAIROS isimli tankerde büyük bir patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı. Gemi personelinin hayatını tehlikeye atan bu durum üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) hızla harekete geçti.

KAIROS tankerindeki yangında soğutma sürüyor! 25 kişilik mürettebat saniyelerle kurtuldu

KEGM'den yapılan açıklamada, gemide bulunan 25 personelin tamamının ekipler tarafından başarılı bir şekilde tahliye edildiği bildirildi.

KAIROS tankerindeki yangında soğutma sürüyor! 25 kişilik mürettebat saniyelerle kurtuldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında yabancı menşeli gemide çıkan yangına ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Kurum, müdahalenin sürdüğünü belirterek "Soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir" bilgisini paylaştı.

KAIROS tankerindeki yangında soğutma sürüyor! 25 kişilik mürettebat saniyelerle kurtuldu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, KAIROS isimli ticari gemide gerçekleşen patlamaya ilişkin paylaşım yaptı. Soğutma çalışmalarından görüntü paylaşan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "KAIROS isimli tankerdeki 25 personelin ekiplerimizce sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sonrası, KURTARMA-12 Römorkörümüz ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz gece boyu gemideki yangına müdahale etmiş olup soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir" denildi.

