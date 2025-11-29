Haber Merkezi Giriş Tarihi: KAIROS tankerindeki yangında soğutma sürüyor! 25 kişilik mürettebat saniyelerle kurtuldu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında seyreden yabancı menşeli KAIROS isimli ticari tankerde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri aralıksız müdahale ediyor. Gemide bulunan 25 personelin KURTARMA-12 Römorkörü ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi tarafından sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesinin ardından, soğutma çalışmaları devam ederken yangının boyutu merak ediliyor.